يقبل المواطنون الإماراتيون والمسلمون من جميع أنحاء العالم لشراء الأضاحي وذبحها وتوزيعها على المحتاجين والفقراء في عيد الأضحى، لذلك فإن الجميع يسعى لمعرفة أسعار الأضاحي في الإمارات لعام 2023 وأماكن بيعها، ويأتي ذلك تعظيماً لشعائر الدين الإسلامي تباعاً لسنة نبي الله إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل حين قدما الذبيحة العظيمة.

أسعار الأضاحي في الإمارات لعام 2023

تشهد أسعار الأضاحي ارتفاعاً ملحوظاً في الإمارات وذلك يعود لعدة عوامل اقتصادية، ومن أجل مساعدتكم، نقدم لكم اليوم جدول تقريبي لأسعار الأضاحي المحلية والمستوردة في الإمارات خلال عام 2023:

النوع السعر مقدراً بالدرهم الإماراتي الأغنام والماعز الهندية ذات الأوزان الكبيرة 1500-2500 الأغنام والماعز الهندية العادية 550-650 الأغنام والماعز النجدي والنعيمي 1300-2000 أضحية العيد خروف أسترالي 700-800 العجل الصومالي 3500-7000 الأغنام والماعز الصومالية 450-650

أماكن بيع الأضاحي في الإمارات

بعد الإطلاع على أسعار الأضاحي في الإمارات، يجب التعرف على أماكن الحصول عليها، ومن أجل ذلك سنعرض لكم أهم أماكن بيع الأضاحي في الإمارات العربية المتحدة:

سوق الأغنام والمواشي في بني ياس، مدينة الرياض، شمال الوثبة.

سوق المواشي في ميناء زايد.

سوق الشارقة للمواشي والدواجن، الصجعة الصناعية في الشارقة.

سوق المواشي، البوادي العين، منطقة النود.

هوش وبوش لتجارة المواشي، شارع أبوظبي، العين، جنوب الوثبة.

سوق المواشي في شارع بيروت، القصيص المنطقة الصناعية.

مزرعة الإمارات لماعز البور في الفجيرة.

المسالخ والمجازر الموجودة في الأمارات

يريد الكثير من المواطنين في الإمارات العربية المتحدة معرفة أماكن المسالخ والمجازر المخصصة لذبح أضاحي العيد بالإضافة إلى رقم الهاتف، والتي سنقدمها لكم في القائمة التالية:

اسم المسلخ والعنوان رقم الإتصال مجمع مسلخ الوثبة، الواقع جنوب الوثبة 97126956951 المسلخ البلدي للهير الواقع في منطقة الهِيَر 97137128000 مسلخ القوع الواقع ضمن منطقة القوع 97137127741 مسلخ بني ياس في مدينة الرياض، شمال الوثبة 97126956952 مسلخ مفقر 1 في المدينة الصناعية، أبو ظبي 97137128000 مقصب دبي في شارع حلب، القصيص منطقة صناعية، القصيص منطقة صناعية ٢ 97142672525 مسلخ السلامات الواقع في منطقة السلامات 97137128000 مسلخ الرويس الأوتوماتيكي 97128768576 مسلخ العامرة في البحر الشمالي، بجانب محطة خدمة أدنوك وبريد الإمارات 97137127741

أسباب ارتفاع أسعار الأضاحي في دولة الإمارات

أسعار الأضاحي في الإمارات ارتفعت بشكل ملحوظ، وذلك مع اقتراب عيد الأضحى المبارك عام 1444 هجري، وتعود الزيادة في الأسعار نتيجة تأثرها بعدة عوامل، منها الطلب المتزايد على الأضاحي خلال فترة العيد وارتفاع تكاليف التربية والنقل، بالإضافة إلى عوامل اقتصادية عالمية، حيث أدى ارتفاع أسعار الأعلاف والمواد الغذائية إلى ارتفاع تكلفة الأضاحي

بذلك نختم مقالنا الذي قدمنا فيه أماكن المسالخ والمجازر الموجودة في الإمارات مع رقم الاتصال الخاص بها، كما قدمنا لكم أسعار الأضاحي في الإمارات لعام 2023، بالإضافة إلى أسباب ارتفاع أسعارها في دولة الإمارات العربية المتحدة.