أسعار الأضاحي داخل دولة الكويت 2023

تزايدت أسعار الأضاحي واللحوم داخل دولة الكويت مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، فيمكنك شراء الأضحية الخاصة بك من الصالات المخصصة للذبح أو التعامل مع المزارع المخصصة مباشرة، كما يمكنك التعرف على أسعار الأضاحي في دولة الكويت من خلال هذا المقال كالتالي:

يتراوح سعر الخروف المحلي من 160:120 دينار كويتي.

يبلغ سعر أضحية الخروف العربي من 150:120 دينار كويتي.

أما عن أضحية الخروف الأسترالي فتتراوح من 80:75 دينار كويتي.

قد يصل سعر الخروف الأردني إلى 105 دينار كويتي، ويبدأ من 96 دينار كويتي.

يوجد إقبال كبير على الخروف الجفالي، حيث بلغ سعر الأضحية به من 75:60 دينار كويتي.

وصلت أسعار الأضاحي بالنسبة للخروف السوري إلى 100 دينار كويتي، حيث تبدأ من 82 دينار كويتي.

تتراوح أسعار أضاحي الخروف الكركماني من 50 وحتى 55 دينار كويتي.

كم سعر الأضاحي بيت الزكاة الكويت 2023

يعمل بيت الزكاة جاهدًا كل عام على أداء سنة ذبح الأضاحي في عيد الأضحى المبارك، وجاءت أسعاره لهذا العام كالتالي:

يبلغ سعر الخروف العربي الكويتي داخل بيت الزكاة في الكويت 135 دينار كويتي.

أما عن الخروف الأسترالي داخل الكويت؛ فقد وصل إلى 75 دينار كويتي.

عندما تفحصنا عن سعر الأضحية خارج الكويت؛ فوجدناها تتراوح مابين 45:20 دينار كويتي

بلغ سعر السهم الواحد في البقر في غانا 25 دينار كويتي.

أما عن البقر في سيلان؛ فقد وصل سعر السهم الواحد 20 دينار كويتي.

مواعيد عمل صالات بيع الأضاحي داخل الكويت 2023

تختلف مواعيد العمل داخل صالات الذبائح وذلك باختلاف المكان والسوق، ففي العادة تفتح في الأيام الأخيرة من شهر ذي الحجة وحتى ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، ولكنك عند زيارة أي منهم لابد من التأكد قبل الذهاب، لأن هذه المواعيد تختلف من عام لآخر ومن مكان لآخر، فلا يوجد جدول واضح يحدد المواعيد الخاصة بهم بشكل ثابت، حيث أنها متفاوتة.

من وين اشتري أضحية عيد الأضحى الكويت 2023

هناك العديد من الأماكن التي يمكنك زيارتها للحصول على أضحية بأسعار مخفضة عن غيرهم، وتتمثل هذه الأماكن في التالي: