خدمات

أسعار اشتراك مشروع علاج نقابة المهن الزراعية 2026.. التفاصيل الكاملة للأوراق والإجراءات والمصاريف

مصطفى حمادة حسين

يهتم آلاف المهندسين الزراعيين وأسرهم بالاشتراك في مشروع علاج نقابة المهن الزراعية الذي يُعد واحدًا من أبرز مشروعات التكافل الاجتماعي والصحي في مصر. ومع اقتراب عام 2026، أعلنت النقابة رسميًا عن تفاصيل الاشتراكات الجديدة، والفئات التي يحق لها الاستفادة، بجانب أبرز المميزات والخدمات الطبية التي يغطيها المشروع في مختلف المحافظات.

جدول أسعار اشتراك مشروع علاج نقابة الزراعيين 2026 لجميع الفئات
الفئة العمريةالعضو الزراعيالأبناءالأزواج غير الزراعيينأحد الوالدين
حتى 25 عامًا240 جنيه460 جنيه740 جنيه1120 جنيه
من 26 – 35 عامًا480 جنيه490 جنيه770 جنيه1150 جنيه
من 36 – 45 عامًا590 جنيه530 جنيه850 جنيه1230 جنيه
من 46 – 55 عامًا670 جنيه640 جنيه910 جنيه1270 جنيه
من 56 – 60 عامًا770 جنيه790 جنيه960 جنيه1310 جنيه
أكثر من 60 عامًا والمعاشات870 جنيه1090 جنيه1090 جنيه1370 جنيه

🔹 المصروفات الإدارية:

  • 100 جنيه للبطاقة الفردية.

  • 200 جنيه للبطاقة الأسرية (لأكثر من فرد).

الفئات المستفيدة من مشروع علاج الزراعيين

  • المهندس الزراعي (عضو النقابة الأساسي).

  • الزوج أو الزوجة.

  • الأبناء حتى سن 26 عامًا أو حتى التخرج أو الزواج.

  • أحد الوالدين.

المستندات المطلوبة للاشتراك

  • صورة بطاقة العضو.

  • صورة بطاقة الرقم القومي للمستفيدين.

  • صورة قسيمة الزواج أو شهادة الميلاد لإثبات القرابة.

  • إيصال سداد رسوم الاشتراك.

  • تقديم الخدمة الطبية في جميع محافظات الجمهورية عبر شبكة واسعة من المستشفيات والمراكز المتعاقدة.

  • تغطية شاملة تشمل العمليات الجراحية، التحاليل الطبية، الأشعة، العلاج الطبيعي وصرف الدواء.

  • إمكانية تقديم الطلبات إلكترونيًا عبر الواتس آب لتسهيل الإجراءات.

  • رعاية طبية متكاملة تغطي معظم التخصصات.

طرق التواصل والاستفسار

📞 للاستفسار يمكن الاتصال على الأرقام: 01224650306 – 01142695958
🌐 متابعة التفاصيل عبر الموقع الرسمي: www.agrisyndicate-eg.org

يظل مشروع علاج نقابة المهن الزراعية 2026 من أبرز صور الدعم والتكافل التي توفرها النقابة لأعضائها وأسرهم، حيث يضمن لهم الحصول على خدمات طبية متميزة بأسعار مناسبة، مع شبكة طبية ممتدة في جميع أنحاء الجمهورية. ويُعد هذا المشروع خطوة مهمة لتعزيز الأمن الصحي والاجتماعي للمهندسين الزراعيين في مصر.

عن الكاتب:
مصطفى حمادة حسين

مصطفى حماده، حاصل على البكالوريوس في العلوم الزراعية من كلية الزراعة بجامعة القاهرة عام 2020 ببرنامج الإنتاج الحيواني. أحبُ الكتابة والتدوين كذلك أعمل على موقع الخدمات المصغرة خمسات


مزيد من المعلومات باستخدام الذكاء الاصطناعي:

إبحث في نجوم مصرية:

قد يهمك:
اترك رد


تليجرام فيسبوكالاتصال بنامن نحن الخصوصيةفريق العملحقوق الملكيةEN

جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.