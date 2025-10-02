أسعار اشتراك مشروع علاج نقابة المهن الزراعية 2026.. التفاصيل الكاملة للأوراق والإجراءات والمصاريف

يهتم آلاف المهندسين الزراعيين وأسرهم بالاشتراك في مشروع علاج نقابة المهن الزراعية الذي يُعد واحدًا من أبرز مشروعات التكافل الاجتماعي والصحي في مصر. ومع اقتراب عام 2026، أعلنت النقابة رسميًا عن تفاصيل الاشتراكات الجديدة، والفئات التي يحق لها الاستفادة، بجانب أبرز المميزات والخدمات الطبية التي يغطيها المشروع في مختلف المحافظات.

الفئة العمرية العضو الزراعي الأبناء الأزواج غير الزراعيين أحد الوالدين حتى 25 عامًا 240 جنيه 460 جنيه 740 جنيه 1120 جنيه من 26 – 35 عامًا 480 جنيه 490 جنيه 770 جنيه 1150 جنيه من 36 – 45 عامًا 590 جنيه 530 جنيه 850 جنيه 1230 جنيه من 46 – 55 عامًا 670 جنيه 640 جنيه 910 جنيه 1270 جنيه من 56 – 60 عامًا 770 جنيه 790 جنيه 960 جنيه 1310 جنيه أكثر من 60 عامًا والمعاشات 870 جنيه 1090 جنيه 1090 جنيه 1370 جنيه

🔹 المصروفات الإدارية:

100 جنيه للبطاقة الفردية.

200 جنيه للبطاقة الأسرية (لأكثر من فرد).

الفئات المستفيدة من مشروع علاج الزراعيين

المهندس الزراعي (عضو النقابة الأساسي).

الزوج أو الزوجة.

الأبناء حتى سن 26 عامًا أو حتى التخرج أو الزواج.

أحد الوالدين.

المستندات المطلوبة للاشتراك

صورة بطاقة العضو.

صورة بطاقة الرقم القومي للمستفيدين.

صورة قسيمة الزواج أو شهادة الميلاد لإثبات القرابة.

إيصال سداد رسوم الاشتراك.

تقديم الخدمة الطبية في جميع محافظات الجمهورية عبر شبكة واسعة من المستشفيات والمراكز المتعاقدة.

تغطية شاملة تشمل العمليات الجراحية، التحاليل الطبية، الأشعة، العلاج الطبيعي وصرف الدواء.

إمكانية تقديم الطلبات إلكترونيًا عبر الواتس آب لتسهيل الإجراءات.

رعاية طبية متكاملة تغطي معظم التخصصات.

طرق التواصل والاستفسار

📞 للاستفسار يمكن الاتصال على الأرقام: 01224650306 – 01142695958

🌐 متابعة التفاصيل عبر الموقع الرسمي: www.agrisyndicate-eg.org

يظل مشروع علاج نقابة المهن الزراعية 2026 من أبرز صور الدعم والتكافل التي توفرها النقابة لأعضائها وأسرهم، حيث يضمن لهم الحصول على خدمات طبية متميزة بأسعار مناسبة، مع شبكة طبية ممتدة في جميع أنحاء الجمهورية. ويُعد هذا المشروع خطوة مهمة لتعزيز الأمن الصحي والاجتماعي للمهندسين الزراعيين في مصر.