لجأ كثير من الأشخاص إلى عمل حسابات على تطبيق شات جي بي تي الذي لقِي استحسانًا كبيرًا من المُستخدِمين، حيث أنه يُعد إحدى أدوات الذكاء الاصطناعي التي سهلت الكثير على الأشخاص وقدمت محتوى قوي يمكن للجميع الاستفادة منه في جميع المجالات، بالإضافة إلى أنها تقوم بدور الإنسان البشري في كثير من الوظائف وأداء المهام، ولكن يتساءل البعض عن أسباب حظر حساب ChatGPT وكيفية إلغاء الحظر الذي تتعرض لها حساباتهم على هذا التطبيق.

أسباب الحظر

هناك بعض الأسباب التي تسبب حظر للحساب على شات جي بي تي أهمها ما يلي:

تكرار تسجيل الدخول لنفس الحساب عدة مرات بإدخال معلومات الحساب الغير صحيحة مثل كلمة المرور واسم المُستخدِم.

الاعتماد على شبكة VPN للوصول إلى حساب Chat gpt وخاصةً أنه لم يكن متوفر في كثير من البلدان، حيث تتعامل شركة Open AI على أن هذه الشركة وسيلة لاختراق أو تهكير الحسابات، ولكن هناك بعض الأشخاص لم يواجهوا أي مشكلة باستخدامها، ولكن ربما تكون إحدى أسباب حظر الحساب والتي يجب التعامل معها في حالة التعرض للحظر.

إنشاء أكثر من حساب على شات جي بي تي المجاني، ولأن هذا يخالف سياسة الشركة فتقوم الشركة بحظر الحسابات، لأن هذا يُزيد الضغط على الخادم بشكل كبير.

استخدام الأداة بشكل يمثل ضرر على الآخرين يتسبب في حظر الأداة، حيث لا تسمح الشركة باستغلال التطبيق في أعمال معارضة للقانون أو التحريض على الأشخاص أو نشر أخبار مزيفة عنهم.

كيفية إلغاء حظر حساب Chat GPT

يمكن إلغاء الحظر باتباع الآتي: