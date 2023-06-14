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أسباب حظر حساب ChatGPT.. وكيفية إلغاء الحظر

معز الصافي

لجأ كثير من الأشخاص إلى عمل حسابات على تطبيق شات جي بي تي الذي لقِي استحسانًا كبيرًا من المُستخدِمين، حيث أنه يُعد إحدى أدوات الذكاء الاصطناعي التي سهلت الكثير على الأشخاص وقدمت محتوى قوي يمكن للجميع الاستفادة منه في جميع المجالات، بالإضافة إلى أنها تقوم بدور الإنسان البشري في كثير من الوظائف وأداء المهام، ولكن يتساءل البعض عن أسباب حظر حساب ChatGPT وكيفية إلغاء الحظر الذي تتعرض لها حساباتهم على هذا التطبيق.

- صورة 3 - أسباب حظر حساب ChatGPT | حظر حساب ChatGPT

أسباب الحظر

هناك بعض الأسباب التي تسبب حظر للحساب على شات جي بي تي أهمها ما يلي:

  • تكرار تسجيل الدخول لنفس الحساب عدة مرات بإدخال معلومات الحساب الغير صحيحة مثل كلمة المرور واسم المُستخدِم.
  • الاعتماد على شبكة VPN للوصول إلى حساب Chat gpt وخاصةً أنه لم يكن متوفر في كثير من البلدان، حيث تتعامل شركة Open AI على أن هذه الشركة وسيلة لاختراق أو تهكير الحسابات، ولكن هناك بعض الأشخاص لم يواجهوا أي مشكلة باستخدامها، ولكن ربما تكون إحدى أسباب حظر الحساب والتي يجب التعامل معها في حالة التعرض للحظر.
- صورة 1 - أسباب حظر حساب ChatGPT | حظر حساب ChatGPT
أسباب حظر حساب ChatGPT.. وكيفية إلغاء الحظر
  • إنشاء أكثر من حساب على شات جي بي تي المجاني، ولأن هذا يخالف سياسة الشركة فتقوم الشركة بحظر الحسابات، لأن هذا يُزيد الضغط على الخادم بشكل كبير.
  • استخدام الأداة بشكل يمثل ضرر على الآخرين يتسبب في حظر الأداة، حيث لا تسمح الشركة باستغلال التطبيق في أعمال معارضة للقانون أو التحريض على الأشخاص أو نشر أخبار مزيفة عنهم.

- صورة 2 - أسباب حظر حساب ChatGPT | حظر حساب ChatGPT

كيفية إلغاء حظر حساب Chat GPT

يمكن إلغاء الحظر باتباع الآتي:

  1. في حالة تكرار التسجيل للدخول، عليك الانتظار لعدة ساعات والتسجيل مرة أخرى.
  2. إيقاف خدمة VPN في حالة تفعيلها عن فتح التطبيق.
  3. عدم إنشاء أكثر من حساب.
  4. الالتزام بقوانين الشركة.
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معز الصافي

صحفي حُر ومهتم بالصحافة الإلكترونية أتحدث العربية والإنجليزية بطلاقة أؤمن بقدرتي على مواكبة التغيرات المستمرة في مجال عملي وتقديم ملعومات مفيدة وجادة للمتابع دون تضليل أو كذب، أهوى القراءة والإطلاع مافضل تغطية الأحداث السياسية.

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