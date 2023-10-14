أسباب انقطاع حساب المواطن عن المستفيدين في السعودية
يهدف برنامج حساب المواطن إلى مساعدة الأسر المستحقة ومد يد العون لهم ولكن في السنوات الماضية شهد البرنامج بعض التغيرات حيث لاحظ عدد من المستفيدين انقطاع الدعم عنهم وهناك الكثير من التساؤلات حول الأسباب، إليكم التفاصيل.
برنامج حساب المواطن
توجد بعض الأسباب وراء انقطاع الدعم للمستفيدين بالمملكة، ومنها الآتي:
- أولا عدم تحديث البيانات الشخصية أو المالية للمستفيدين دوريًا مما يترتب عليه تغيير في وضعهم المالي أو الاجتماعي، وبالتالي عدم استحقاقهم لدعم البرنامج.
- ألا يتم تقديم اعتراض على عدم الأهلية خلال 90 يومًا من إعلان نتيجة الأهلية.
- أخطاء في البيانات المدخلة من قبل المستفيدين عند تسجيل أو تحديث البيانات.
- عدم استيفاء الشروط المطلوبة للحصول على الدعم، مثل الإقامة الدائمة في المملكة أو ألا تمتلك دخل كبير.
- يُمكنك استئناف الاستفادة من الدعم عن طرريق تحديث البيانات الشخصية أو المالية بدقة كبيرة.
رقم حساب المواطن للشكاوى
وفر البرنامج رقمًا خاصًا للتواصل والاتصال في حال وجود تساؤل أو لتقديم الشكاوى بشكل سهل وسريع من خلال الرقم المجاني 19912، حيث يعمل من يوم الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحًا إلى الساعة 10 مساءً.
كم مدة الاعتراض على حساب المواطن
يُمكنك تقديم اعتراض على أهلية البرنامج خلال 90 يومًا من تاريخ صدور نتيجة الأهلية.
حل مشكلة عدم صرف مبلغ الدعم
في حالة صدور الأهلية وعدم صرف مبلغ الدعم اتبع الخطوات التالية لحل هذه المشكلة:
- أولا القيام بمراجعة البنك الذي يتسلم عليه المستفيد الدعم بشكل شهري لتتأكد بشان عدم إيداع الدفعة.
- إن تأكدت من أنه لم يتم إيداع مبلغ حساب المواطن يجب أن تقوم برفع طلب عبر خدمة صوتك مسموع.
خدمة صوتك مسموع
يُمكنك التأكد عبر هذه الخطوات:
- الانتقال إلى حساب المواطن والذهاب لخدمة صوتك مسموع.
- اختر نوع الطلب الرئيسي المدفوعات.
- اختيار نوع الطلب الفرعي لم يتم استلام الدفعة.