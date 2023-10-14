يهدف برنامج حساب المواطن إلى مساعدة الأسر المستحقة ومد يد العون لهم ولكن في السنوات الماضية شهد البرنامج بعض التغيرات حيث لاحظ عدد من المستفيدين انقطاع الدعم عنهم وهناك الكثير من التساؤلات حول الأسباب، إليكم التفاصيل.

أسباب انقطاع حساب المواطن عن المستفيدين في السعودية

برنامج حساب المواطن

توجد بعض الأسباب وراء انقطاع الدعم للمستفيدين بالمملكة، ومنها الآتي: