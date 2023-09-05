أرقام مؤسسة الوليد بن طلال.. والشروط اللازمة لطلب المساعدة

مؤسسة الوليد بن طلال هي مؤسسة تعمل على توفير العديد من المساعدات المالية، من أجل توفير حياة كريمة للمواطنين السعوديين، وذلك تحت إشراف سمو الأمير وليد بن طلال، حيث توفر تلك المؤسسة رقم الواتس اب، وبعض أرقام الهواتف، وذلك حتى يتمكن كافة المواطنين السعوديين من التواصل مع المؤسسة من خلال هذه الأرقام، ولكن حتى يحصل أي شخص على مساعدات خيرية من تلك المؤسسة، لابد من أن يتوفر لديه عدد من الشروط الهامة، والتي سنوضحها من خلال المقال التالي.

سمو الأمير الوليد بن طلال. المصدر: تقويمنا.

شروط مساعدة مؤسسة الوليد بن طلال

حتى يحصل أي شخص على أي مساعدات إنسانية من مؤسسة الوليد بن طلال، لابد ومن الضروري توافر تلك الشروط التالية:

لابد أن يكون هذا الفرد سعودي الجنسية.

يجب أن يكون هذا الفرد مقيم داخل المملكة العربية السعودية بشكل دائم.

يجب أن يمتلك هذا الفرد دخل شهري بحد أقصى 3.000 ريال سعودي فقط لا غير.

الحد الأدنى لعمر الشخص المتقدم لهذه المساعدة 21 عامًا.

يجب ألا يمتلك الشخص المتقدم للحصول على المساعدة الشيء الذي يرغب في طلبه مثل سيارة أو وحدة سكنية وغيره.

عدم حصول هذا الشخص على أي مساعدات سابقة من المؤسسة.

التعهد على عدم بيع أي شيء يحصل عليه من قبل المؤسسة، والتعهد على دفع أي مستحقات تأتي على هذا الشيء فيما بعد.

أرقام التواصل مع مؤسسة الوليد بن طلال في المملكة العربية السعودية

توفر المؤسسة لكل المواطنين السعوديين عدد من الأرقام، لسهولة التواصل مع المؤسسة، والاستفسار عن أي شئ، من خلال الإتصال على الأرقام التالية:

رقم الواتس اب لمؤسسة الوليد بن طلال:9668549162.

رقم الواتس اب الخاص بالأمير الوليد بن طلال:966577009957.

رقم مكتب الوليد بن طلال:966578556161.

رقم هاتف مؤسسة الوليد بن طلال:966112115790 أو 966112110000

أنواع المساعدات التي تقدمها مؤسسة الوليد بن طلال في المملكة