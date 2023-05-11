خطوات الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة توجيهي الأردن 2023

ما زال البحث مستمرا من قبل جميع طلاب وطالبات الثانوية العامة في المملكة الأردنية الهاشمية لمعرفة كيفية وخطوات الاستعلام عن أرقام الجلوس الخاصة بامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023، وذلك بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم في المملكة الأردنية رسميا عن تفعيل رابط الاستعلام عن أرقام جلوس توجيهي الأردن 2023، وقد أكدت وزارة التربية الأردنية أن أرقام الجلوس سوف تكون متاحة لجميع الطلاب والطالبات إلكترونيا من خلال رابط إلكتروني تابع لوزارة التربية الأردنية، وعلى جميع الطلاب ضرورة الإسراع بالدخول على الرابط المعلن عنه لمعرفة أرقام الجلوس الخاصة بهم.

موعد امتحانات توجيهي الأردن 2023

كانت وزارة التربية والتعليم في الأردن قد أصدرت بيانا رسميا الشهر الماضي أعلنت من خلاله عن موعد امتحانات الثانوية العامة الأردنية للعام الدراسي 2023 بقسميها العلمي والأدبي، وقد أعلنت وزارة التربية الأردنية أن جميع أعمال امتحانات الثانوية العامة الأردنية سوف تنطلق يوم الثلاثاء الموافق 4 تموز 2023 وتنتهي يوم 25 تموز 2023.

جدول امتحانات توجيهي الأردن 2023

قامت وزارة التربية الأردنية بنشر جدول امتحانات توجيهي الأردن 2023، وقد أكدت الوزارة أن الامتحانات سوف تجرى على جلستين، وسوف تبدأ الجلسة الأولى في تمام الساعة العاشرة صباحا، بينما ستنطلق الجلسة الثانية في تمام الساعة الواحدة ظهرا، وسوف يستهل الطلاب الامتحانات بأداء امتحان مادة التربية الإسلامية.

بطاقات الجلوس لامتحان الثانوية العامة الأردن 2023

هناك بعض الخطوات التي يتعين على جميع طلاب وطالبات الثانوية العامة في المملكة الأردنية الهاشمية القيام بها حتى يتمكن من الحصول على أرقام جلوس توجيهي الأردن 2023، وهذه الخطوات هى:

الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم في الأردن إدارة الامتحانات والاختبارات.

كتابة الرقم القومي الخاص بالطالب.

كتابة تاريخ الميلاد الخاص بالطالب.

القيام بالضغط على مربع “تسجيل الدخول” الظاهر على الشاشة.

سوف يظهر فورا على الشاشة رقم الجلوس الخاص بالطالب أو الطالبة.

جدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة في المملكة الأردنية الهاشمية تحظى باهتمام حكومي وشعبي كبير للغاية في كافة المحافظات الأردنية لما لها من أهمية كبيرة.