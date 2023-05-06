أرقام التواصل مع بنك الراجحي الإسلامي ومميزات الحصول على تمويل شخصيي 2023

نقدم لحضراتكم أعزائي زوار نجوم مصرية أرقام التواصل مع بنك الراجحي الإسلامي ومميزات الحصول على تمويل شخصي والاستفادة من التسهيلات التي يقدمها المصرف لعملائه خاصة على مدار الفترة الأخيرة، حيث يعد الراجحي من أكبر وأشهر المصارف على مستوى المملكة العربية السُّعُودية والعالم، وذلك بإجمالي تفوق قيمته 710 مليار ريال، ومن الجدير بالذكر أن هذا البنك يتفوق على غيره بالعديد من المزايا خاصة التي تخص الخدمات المصرفية والتعاملات الإلكترونية؛ مما يسهل على عملائه إتمام كافة تعاملاتهم المالية في أسرع وقت وبأقل مجهود.

بنك الراجحي الإسلامي

يتصدر مصرف الراجحي قائمة أفضل البنوك وأكثرها إقبالًا من قبل العملاء حيث يتمتع بوجود قاعدة جماهيرية ضخمة، ويصل عدد فروعه إلى 500 فرع منتشرين في كافة أرجاء المملكة، بالإضافة إلى توافر ما يزيد عن 4700 ماكينة صرف آلي من أجل تغطية احتياجات المواطنين في كل مكان.

يجدر القول أن إدارة الراجحي عادة ما تسعى إلى مساعدة عملائها، وذلك من خلال منح المواطنين والمقيمين في السُّعُودية تمويلات متنوعة لتلبية احتياجات الجميع، ولعل من أبرزها التمويل العقاري وتمويل السيارات والتمويلات الشخصية بتسهيلات سداد وأنظمة دفع تناسب الجميع.

أرقام التواصل مع بنك الراجحي

يخصص بنك الراجحي بعض الأرقام الهاتفية لسهولة التواصل مع العملاء، وتلقي كافة الشكاوى والاستفسارات على مدار 24 ساعة، وسنعرض لحضراتكم فيما يلي تلك الأرقام:

الرقم الموحد للاتصال 800124122 داخل المملكة.

الرقم المخصص للعملاء الحاليين المستفيدين من خدمات البنك 8001248880.

للعملاء خارج السُّعُودية التواصل على الرقم 966114603333.

لتقديم الشكاوى والاقتراحات الاتصال على الرقم 8001244455.

رقم الراجحي 24 ساعة خدمة العملاء 920003344.

مميزات الحصول على تمويل شخصي من الراجحي

يقدم مصرف الراجحي الإسلامي لعملائه من المواطنين السعوديين والأجانب المقيمين داخل المملكة الكثير والكثير من الخدمات والمنتجات بمزايا تنافسية أبرزها ما يلي: