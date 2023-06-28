أرخص وأفضل موبايل من أوبو في العيد.. تعرف على سعر ومواصفات هاتف Oppo A55

من أميز هواتف شركة أوبو هاتف Oppo A55 الذي يأتي بثمن جذاب مقابل إمكانياته الكبيرة، أهمها الكاميرا الرئيسية التي تأتي بدقة ٥٠ ميجابيكسل، بالإضافة إلى البطارية التي تسع ٥ آلاف مللي أمبير.

مواصفات هاتف أوبو Oppo A55

الشاشة تأتي الشاشة من نوع LCD، بقياس 6.51 بوصة، ودقة 720 × 1600 بكسل، مع معدل تحديث 60 هرتز في الثانية، وجودة + HD، الكاميرا تأتي الكاميرا الرئيسية بدقة 50 مجابيكسل، مع إمكانية تسجيل مقاطع الفيديو بدقة 1080 بكسل و 30 إطارًا في الثانية، بالإضافة إلى عدستين بدقة 2 ميجابيكسل لتصوير العمق والماكرو، كما يضم الهاتف كاميرا أمامية بمستشعر 16 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجرا مكالمات الفيديو. الذاكرة يأتي هاتف أوبو A55 بذاكرة تخزين داخلية تبلغ سعة 64 أو 128 جيجابايت، بالإضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي رام تبلغ سعة 4 أو6 جيجابايت حسب النسخة. البطارية يحتوى هاتف أوبو Oppo A55 على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 18 واط، مع شحن يصل ل 17٪ في غضون 15 دقيقة، وإلى 33٪ خلال 30 دقيقة. المعالج يأتي الهاتف بمعالج ثماني النواة من إنتاج شركة ميدياتك من نوع Helio G35، بدقة تصنيع 12 نانومتر، مع ثمانية أنوية Cortex-A53 و PowerVR GE8320 GPU، مستشعر البصمة يدعم هاتف أوبو Oppo A55 مستشعر البصمة ويأتي مدمج بزر الباور كما يدعم خاصية الـ Face Unlock لفتح الهاتف عن طريق الوجه. منفذ الـ USB يأتي الهاتف بمنفذ الـ USB من النوع الأحدث الـ Type C مع خاصية الـ OTG لتشغيل أي USB Driver على هاتفك . نظام التشغيل يعمل موبايل أوبو آي 55 بنظام تشغيل اندرويد 11 مع واجهة اوبو الـ ColorOS 11.1 الألوان يتوفر الهاتف باللون الأزرق وباللون الأسود

سعر هاتف أوبو Oppo A55

يتوفر هاتف أوبو Oppo A55 في السوق المصري بسعر يبدأ من 5 آلاف و 600 جنيها، يختلف حسب النسخة، وأيضا حسب المتجر.