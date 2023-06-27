أجمل الكلمات وأرق العبارات.. صور تهنئة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 2023

يبحث عدد كبير من المتابعين عن صور تهنئة عيد الأضحى المبارك، ويأمل المعظم في إرسال التهاني للأهل والأصدقاء عن طريق بعض الرسائل أو الصور الخاصة بالمعايدة، لذلك فنحن نُقدم إليك مجموعة متميزة من الصور الخاصة برسائل عيد الأضحى والتي يمكن استخدامها وإرسالها إلى الأصدقاء والأهل.

مجموعة رسائل خاصة بالتهنئة

ونُقدم إليكم بعض الرسائل الخاصة بكروت تهنئة عيد الأضحى المبارك والتي يمكنك استخدامها مع أهلك أو أصدقائك، يمكنك إرسال الرسائل أو الصور:

طاف البشير بنا مذ أقبل العيد، فالبشر مرتقب والبذل محمود، يا عيد كل فقير هز راحته، شوقاً وكل غني هزه الجود.

عندما تحلّ المناسبات تتدفّق من القلب أصدق العبارات وأعذب الكلمات، ويتبادلها الأحباب والأصحاب كتجديد للمحبّة وإحياء للمودّة، وها أنا بمناسبة حلول العيد المبارك ومن قلب محبّ أدعو لك فأقول: أسأل الله أن يبلغك العيد، ويكتب لك فيه الأجر والثواب، ويعتقك من النار أنتَ ومن تحبّ.

رسائل عن عيد الأضحى تتقارب السطور لتحظى بأول اهتماماتكم وتتسابق الأقلام لتنثر حبر مودتها إليكم وتتسارع الحروف لتعانق نواظركم لكن الروح تسبقها بالتهنئة والقلب بالدعاء بعيد أضحى سعيد وعمراً بالفرح يزيد.

ها هو العيد السعيد جاء يحمل البشرى وينثر الرَّخاء داعياً إلى المحبة والإخاء وجميل اللقيا بين الأحباء والأهل والأصدقاء فكل عام وأنتم بخير، لعل العيد يجمعنا في أطيب لقاء.

رضا الله عنك وأرضاك وهداك وأغناك وعافاك وشفاك ووفقك لخير الدعاء وأجاب لك الرجاء وأحبك بلا ابتلاء وجعلك ساعياً للخير مؤثراً في الغير وكل عام وأنت بخير.

مجموعة من الصور الخاصة بعيد الأضحى المبارك

والآن نُقدم إليك مجموعة من الصور التي يمكنك استخدامها في تهنئة عيد الأضحى المبارك هذا العام 2023:

ويمكنك استخدام أي صورة من هذه الصور من أجل إرسال التهاني إلى الأهل والأحباب بمناسبة عيد الأضحى المبارك.