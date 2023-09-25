أبشر النفاذ الوطني الموحد تسجيل الدخول 1445 طريقة إنشاء حساب على منصة أبشر

تعد منصة أبشر من وزارة الداخلية السعودية واحدة من أهم المنصات في المملكة نظرا للخدمات الكبيرة التي تقدمها، ويعد تسجيل الدخول في النفاذ الوطني من أجل الإستفادة بالخدمات المقدمة من منصة أبشر واحدة من الخدمات المطلوبة في السعودية بشكل كبير.

تسجيل الدخول النفاذ الوطني

طريقة تسجيل الدخول على النفاذ الوطني من أبشر

يمكن الدخول على النفاذ الوطني من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور المستخدمة في أبشر من خلال بوابة النفاذ الوطني الموحد.

يمكن تسجيل الدخول إلى منصة أبشر.

العمل على إدخال البيانات الممثلة في رقم بطاقة الأحوال ورقم الإقامة وتسجيل الدخول.

يظهر لك كود التحقق ويجب تثبيت التطبيق على الجوال.

القيام بكتابة السجيل المدني وكلمة المرور وكود التحقق المختص بمنصة أبشر.

إختيار كلمة قبول.

إختيار الحساب الشخصي في منصة أبشر.

أحدث التقنيات وأبرز الخدمات نستعرضها في جناح منصة #أبشر بفعالية “عز الوطن 2” التي تقيمها وزارة الداخلية بمناسبة #اليوم_الوطني_السعودي_93⁩ 📍واجهة روشن – الرياض

📆 21 – 24 سبتمبر 2023

🕙 من الساعة 4 م إلى الساعة 10 م ⁧#نحلم_ونحقق pic.twitter.com/Xrao2BaKkK — أبشر (@Absher) September 21, 2023

طريقة إنشاء حساب جديد في منصة أبشر

يمكن إنشاء حساب جديد في منصة أبشر عبر خطوات مبسطة.

الدخول على موقع وزارة الداخلية السعودية أو منصة أبشر.

العمل على اختيار مستخدم جديد.

ملئ البيانات والممثلة في رقم الهوية الخاص بك والمكون من عشرة أرقام، والرقم موجود في البطاقة الشخصية أو رقم الإقامة والبريد الإلكتروني واللغة.

العمل على إدخال رقم الهاتف المستخدم في المعاملات على المنصة.

القيام بالنقر على علامة الموافقة على الإطلاع على شروط التسجيل والموافقة الكاملة عليها.

تأكيد البيانات.

تأكيد رقم الهوية ورقم الإقامة على منصة أبشر.

التوجه لإنشاء حساب جديد على المنصة وإنشاء اسم مستخدم وكلمة مرور والمكون من حروف وأرقام.

إعادة كتابة كلمة المرور للتأكيد عليها.

العمل على تفعيل الحساب.

كانت منصة أبشر في الوقت ذاته قد أعلنت عن مزاد لبيع اللوحات المميزة وينتهي الإثنين في العاشرة مساء، ويعرض المزاد مجموعة مميزة من الأرقام للوحات السيارات والذي يشهد منافسة قوية حتى نهاية الإثنين للراغبين في الحصول على اللوحات الإلكترونية.