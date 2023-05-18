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أبشر السعودية تنفذ “1.6مليون عملية” .. من خلال منصتها الإلكترونية في شهر أبريل 2023

محمد عبد القوي حسن

أبشر منصة وزارة الداخلية، بحسب إحصائية دقيقة،عن الخدمات التي قدمتها للمواطنين السعوديين، حيث قامت بتنفيذ 1.6مليون عملية خدمية إلكترونية، خلال شهر أبريل 2023، عبارة عن خدمات مختلفة بلغت 350 خدمة، مابين إصدار تأشيرات، وما بين تجديد تأشيرات وبطاقات الهوية، وتراخيص المرور، وخدمات الإقامة المتنوعة.

أبشر

أبشر أبشر

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أبشر

خدمات منصة ابشر

  • في مديرية الجوازات قامت بإصدار وتجديد 76,472 جواز سفر.
  • وفي مجال الإقامة أنجزت 490,535 إقامة.
  • في تمديد التأشيرات نفذت 38,170 عملية تمديد “تأشيرات للخروج والعودة”.
  • كما أصدرت 358,121 تأشيرة .
  • وفي مجال نقل الخدمات نفذت 5863 عملية نقل ونفذت طلبات تقرير مقيم وصلت إلى 24,295 طلب.
  •  وقامت بإلغاء 11,842 تأشيرة خروج نهائي.
  • وأصدرت 1683 تفويض استقبال القادمات للعمل.

أبشر

أبشر

خدمات ابشر في قسم المرور

أما عن الخدمات التي قامت بها منصة ابشر، في قسم المرور والأمن العام في الشهر الماضي أبريل 2023 فكانت كالتالي:

أبشر

الرقم البيان
44,749 رخصة سير المركبة
71,725 طلب ورقة إصلاح
96,520 رخصة قيادة
75,026 طلب تفويض قيادة
12,619 إسقاط مركبات تالفة ومهملة.

 
13,079 مبايعة مركبات
4984 عمليات مراجعة وإصلاح لتأمين المركبات

خدمات أبشر في خدمات سجلات الأسرة

الرقم البيان
5905 سجلات أسرة
23,847 تجديدًا لبطاقة الهوية الوطنية
82,001 تحقيق صلاحية هوية
20,143 خدمة بياناتي
4425 تعريف أفراد الأسرة
131,214 توصيل وثائق بالبريد
6990 استفسارات عن البصمة

أبشر المنصة الرسمية للخدمات الموحدة

وتعتبر أبشر هي المنصة الرسمية للخدمات الموحدة بوزارة الداخلية السعودية، قدمت خلال تلك الفترة خدمات لا حصر لها للمواطن السعودي، ومن تلك الخدمات التي قدمتها أبشر، إنشاء الهويات للمواطنين السعوديين والمقيمين للوصول من خلالها إلى النفاذ الموحد للجهات الحكومية المختلفة وكذلك الأمر الجهات الخاصة، وكانت تلك الإحصائية التي قدمناها، ماهي إلا شيء بسيط مما تقدمه المنصة على مدار تاريخها الذي يمتد إلى 12 عاماً تقريبا.

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محمد عبد القوي حسن

كاتب وشاعر وعضو اتحاد كتاب مصر .. نقيب الكتاب بمحافظة المنيا.. صدر له مجموعة من الدواوين الشعرية.. عمل بالعديد من الصحف الورقية الإلكترونية

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