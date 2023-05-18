أبشر السعودية تنفذ “1.6مليون عملية” .. من خلال منصتها الإلكترونية في شهر أبريل 2023
أبشر منصة وزارة الداخلية، بحسب إحصائية دقيقة،عن الخدمات التي قدمتها للمواطنين السعوديين، حيث قامت بتنفيذ 1.6مليون عملية خدمية إلكترونية، خلال شهر أبريل 2023، عبارة عن خدمات مختلفة بلغت 350 خدمة، مابين إصدار تأشيرات، وما بين تجديد تأشيرات وبطاقات الهوية، وتراخيص المرور، وخدمات الإقامة المتنوعة.
خدمات منصة ابشر
- في مديرية الجوازات قامت بإصدار وتجديد 76,472 جواز سفر.
- وفي مجال الإقامة أنجزت 490,535 إقامة.
- في تمديد التأشيرات نفذت 38,170 عملية تمديد “تأشيرات للخروج والعودة”.
- كما أصدرت 358,121 تأشيرة .
- وفي مجال نقل الخدمات نفذت 5863 عملية نقل ونفذت طلبات تقرير مقيم وصلت إلى 24,295 طلب.
- وقامت بإلغاء 11,842 تأشيرة خروج نهائي.
- وأصدرت 1683 تفويض استقبال القادمات للعمل.
خدمات ابشر في قسم المرور
أما عن الخدمات التي قامت بها منصة ابشر، في قسم المرور والأمن العام في الشهر الماضي أبريل 2023 فكانت كالتالي:
|الرقم
|البيان
|44,749
|رخصة سير المركبة
|71,725
|طلب ورقة إصلاح
|96,520
|رخصة قيادة
|75,026
|طلب تفويض قيادة
|12,619
|إسقاط مركبات تالفة ومهملة.
|13,079
|مبايعة مركبات
|4984
|عمليات مراجعة وإصلاح لتأمين المركبات
خدمات أبشر في خدمات سجلات الأسرة
|الرقم
|البيان
|5905
|سجلات أسرة
|23,847
|تجديدًا لبطاقة الهوية الوطنية
|82,001
|تحقيق صلاحية هوية
|20,143
|خدمة بياناتي
|4425
|تعريف أفراد الأسرة
|131,214
|توصيل وثائق بالبريد
|6990
|استفسارات عن البصمة
أبشر المنصة الرسمية للخدمات الموحدة
وتعتبر أبشر هي المنصة الرسمية للخدمات الموحدة بوزارة الداخلية السعودية، قدمت خلال تلك الفترة خدمات لا حصر لها للمواطن السعودي، ومن تلك الخدمات التي قدمتها أبشر، إنشاء الهويات للمواطنين السعوديين والمقيمين للوصول من خلالها إلى النفاذ الموحد للجهات الحكومية المختلفة وكذلك الأمر الجهات الخاصة، وكانت تلك الإحصائية التي قدمناها، ماهي إلا شيء بسيط مما تقدمه المنصة على مدار تاريخها الذي يمتد إلى 12 عاماً تقريبا.
📊 أكثر من 1,600,000 عملية
منفّذة إلكترونيًا خلال شهر أبريل من عام 2023م عبر منصة #أبشر
#لكم_نسابق_الزمن#أبشر_بها_وأنت_بمكانك pic.twitter.com/2fO6Ko5orh
— أبشر (@Absher) May 18, 2023
أخي الكريم، لمعرفة مواقع اجهزة الخدمة الذاتية يرجى زيارة الرابط المرفقhttps://t.co/Qs5n5PEPGe
نسعد بتواصلك
— أبشر (@Absher) May 18, 2023
أسقط مركبتك المهملة أو التالفة عبر أبشر
واستفد من المهلة التصحيحية وبدون أي غرامات
#أبشر_يخلّصها pic.twitter.com/JPrZFv72sQ
— أبشر (@Absher) May 18, 2023