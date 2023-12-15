أبرز مطاعم موسم الرياض 2023 في منطقة بوليفارد سيتي وطريقة حجز التذاكر

تضم فعاليات موسم الرياض الجديد 2023 مجموعة كبيرة من المطاعم المميزة، والتي تلبي رغبات وأذواق عشاق الأطعمة والأكلات الشرقية والغربية، في السطور التالية سوف نتعرف على أبرز هذه المطاعم ونقدم لكم رابط يضم كل مطاعم منطقة بوليفارد سيتي.

مطاعم موسم الرياض

يوجد أكثر من مطعم مميز في موسم الرياض بمنطفة بوليفارد سيتي على النحو التالي:

مطعم هون بيروت، والذي يعمل من الرابعة مساءً وحتى الثانية صباحاً بتوقيت السعودية.

مطعم الحرافيش، والذي يعمل من الخامسة مساء وحتى الثالثة صباحاً.

مطعم فانتوم، ويعمل من الرابعة مساءً وحتى الثانية صباحاً.

ويوجد الكثير من المطاعم والأماكن الأخرى ومنها: فرانكي، كرمنا، بيروت خانم، ليالي عدن، النخيل، جراند كافيه، بتي كافيه، كابانا وغيرها الكثير.

طريقة حجز مطاعم موسم الرياض

بعد الدخول إلى رابط حجز مطاعم موسم الرياض عبر موقع webook كل ما عليك هو الآتي:

تصفح المطاعم وعندما تجد ما يلفت انتباهك اضغط على كلمة “احجز” أسفل صورة المطعم.

سوف يظهر لك مواعيد عمل المطعم وبالأسفل كلمة احجز قم بالنقر عليها.

سوف يأخذك الرابط إلى تطبيق ذا شيفز ومن خلاله سجل الدخول وقم بالحجز.