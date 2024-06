أبرز عروض المكسيك في بوليفارد وورلد 2024 ورابط حجز التذاكر عبر webook

أعلن حساب بوليفارد وورلد في منصة إكس عن طريقة حجز تذاكر فعاليات منطقة المكسيك، بالإضافة إلى أسعار التذاكر وأبرز الفعاليات المتاحة هناك، في هذا المقال، سنتعرف على كل التفاصيل الخاصة بعروض المكسيك وطريقة الحجز.

تستقبل منطقة المكسيك الزوار يومياً في بوليفارد وورلد من الساعة 4:00 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية وحتى الساعة الواحدة صباحاً.

وتضم مجموعة كبيرة من الفعاليات، وسنسردها في السطور التالية، مع ذكر موعد كل فعالية بجوارها على النحو التالي:

رقصات حيّة وأزياء متنوعة بثقافة المكسيك استمتعوا بها في #بوليفارد_وورلد 🇲🇽

Live dances and diverse costumes with Mexican culture, enjoy them at #BLVDWorld 💃🏻🇲🇽

احجز تذكرتك الآن عبر تطبيق Webook🎟️

Book now with Webook! 🎟️https://t.co/ExrcDT1WGd#RiyadhSeason#BigTime pic.twitter.com/bUTmRhK4Vm

