أبرز عروض المكسيك في بوليفارد وورلد 2024 ورابط حجز التذاكر عبر webook

أعلن حساب بوليفارد وورلد في منصة إكس عن طريقة حجز تذاكر فعاليات منطقة المكسيك، بالإضافة إلى أسعار التذاكر وأبرز الفعاليات المتاحة هناك، في هذا المقال، سنتعرف على كل التفاصيل الخاصة بعروض المكسيك وطريقة الحجز.

عروض المكسيك في بوليفارد وورلد

تستقبل منطقة المكسيك الزوار يومياً في بوليفارد وورلد من الساعة 4:00 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية وحتى الساعة الواحدة صباحاً.

وتضم مجموعة كبيرة من الفعاليات، وسنسردها في السطور التالية، مع ذكر موعد كل فعالية بجوارها على النحو التالي:

عرض فرقة مارياتشي المكسيكية: من الساعة 5:30 مساءً وحتى 5:45 مساءً.

عرض الرقص المكسيكي: من 6:35 مساءً وحتى 6:50 مساءً.

رقصات حيّة وأزياء متنوعة بثقافة المكسيك استمتعوا بها في #بوليفارد_وورلد 🇲🇽 Live dances and diverse costumes with Mexican culture, enjoy them at #BLVDWorld 💃🏻🇲🇽 احجز تذكرتك الآن عبر تطبيق Webook🎟️

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كما يمكنكم الاطلاع على كل مواعيد عروض المكسيك في منطقة البوليفارد من خلال الصورة التالية والتي توضح لك كل الفعاليات وموعد كل فعالية.

طريقة حجز التذاكر

يمكن الحصول على تذاكر عروض المكسيك في بوليفارد وورلد 2024 من خلال منصة webook، المتخصصة في حجز تذاكر فعاليات موسم الرياض.

وللحجز اذهب إلى الرابط الذي تركناه لك في الفقرة السابقة واضغط على “حجز التذاكر”.

وفي الصفحة التالية، حدد اليوم والتوقيت المناسب لك، ثم اضغط على “اختيار التذاكر”.

وفي الخطوة الثالثة، اختر نوع التذكرة المناسبة لك واضغط على “التالي”.

وفي آخر خطوة وافق على الشروط والأحكام وتوجه إلى الدفع من أجل تفعيل حجز التذاكر عن طريق كارت الدفع الإلكتروني الخاص بك.