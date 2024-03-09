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أبرزها سُفرة الثريا.. فعاليات موسم رمضان في جدة والرياض والدمام 2024 والرابط المخصص للحجز

محمد ثابت المصري

أعلنت وزارة الثقافة السعودية عن مجموعة كبيرة من الفعاليات الرمضانية المميزة تحت شعار أنورت ليالينا، في هذا المقال سوف نتعرف على أبرز هذه الفعاليات والرابط المخصص للحجز.

فعاليات موسم رمضان: أنورت ليالينا

احتفالاً بشهر رمضان الكريم، أعدت وزارة الثقافة السعودية مجموعة فعاليات متنوعة ما بين رياضية وثقافية وفنية، وكذلك فعاليات تقدم وجبات فطور وسحور مميز، وذلك في مناطق الرياض وجدة والدمام.

ومن أبرز هذه الفعاليات التالي: سفرة الثريا- وفعاليات تفعيلات جدة البلد- وبطولة تنس الريشة الطائرة للناشئين- والماراثون الرمضاني في الدمام- وبطولة تنس الريشة الطائرة للنساء- وفعاليات دكاكين رمضان وغيرها الكثير، وسوف تنطلق كل الفعاليات مع بداية شهر رمضان الكريم.

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طريقة حجز التذاكر

تم تخصيص موقع موسم رمضان لحجز تذاكر كل الفعاليات المخصصة للشهر الكريم، ويمكنكم الدخول إلى المواقع واختيار الفعالية المناسبة عبر الخطوات التالية.

  • أولاً، اضغط على الرابط السابق.
  • سوف تفتح لك صفحة بها كل الفعاليات ويمكنك الاختيار بينها حسب المنطقة المناسبة لك.

وبعد ذلك قم بالنقر على الفعالية، وإذا كان الحجز بدء سوف تظهر لك كلمة “احجز” وإذا كان الحجز لم يبدأ سوف تظهر لك كلمة “قريباً”، لأن كل الفعاليات سوف تنطلق مع بداية شهر رمضان كما ذكرنا.

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محمد ثابت المصري

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