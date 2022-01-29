أسرع طريقه لعمل المحشى بجميع أنواعه.. طريقة سهلة فى جو الشتاء البارد

تُعتبر أكلة المحشى من أكثر الأكلات الجميلة والدسمة، والتى يُحبها الكثير من الناس فى العديد من المجتمعات الغربية والعربية، وخصوصاً فى فصل الشتاء حيث أنها تتمتع بطعم جميل وقيمة غذائية عالية، فالمحشى محبب لدى الكبار والصغار، ويستخدم فى الكثير من المناسبات العائلية وغالباً ما يُقدم فى شهر رمضان الكريم، ومن المعلوم لدينا بأن كلمة المحاشى تشمل الكثير من الأنواع المتعددة.

كما أن للمحشى أشكال مختلفة، ويختلف طريقة عمله من شكل لأخر فالكثير منا يحب محشى الكرنب، وأخرين يرغبون محشى الكوسة وغيرهم يحب محشى الباذنجان وورق العنب، والبعض يُحب محشى الفلفل، وبعض الناس يقوم بإستخدام البصل أو الطماطم أو البطاطا لكى يقوم بعمل المحشى، ونعرض لكم اليوم طريقة عمل خلطة المحشى والتى من الممكن إستخدامها فى عمل جميع أنواع المحاشى.

المقادير المطلوبة لعمل خلطة المحشى والتى يتم إستخدامها فى عمل جميع أنواع المحاشى:

ـ 10 وحدات من الفلفل الأخضر.

ـ 5 وحدات من الكوسا.

ـ 10 وحدات من الباذنجان الأسود والأبيض، ويجب أن يكون الوحدات صغيرة.

ـ 6 أكواب من عصير الطماطم.

ـ 3 وحدات كبيرة من البصل وفرمه.

ـ 2 كوب من الأُرز ويجب أن يغسل جيداً ويُصفى من الماء.

ـ إحضار القليل من الكزبرة الخضراء والشبت وتقطيعهم.

ـ إحضار شوية بهارات “كمون، كسبرة، بهارات محشى، فلفل أسمر”.

طريقة تحضير وعمل خلطة المحشى:

1ـ نقوم فى البداية بغسل جميع الخضروات الموجودة، وكذلك إزالة الألياف الموجودة بها والحفاظ عليها.

2ـ يتم وضع البصل المبشور فى حلة للطهى كبيرة، وإضافة ربع كوب من الزيت أو السمن، ويتم تقليب البصل جيداً حتى يصفر، وبعدها يتم وضع عصير الطماطم بجانب نصف كمية البهارات وتترك على النار حتى تُصبح كثيفة “مسبكة”.

3ـ وبعد ذلك يتم إضافة الأُرز والكزبرة والشبت، ومعها بصلة صغيرة مفرومة وقليل من الثوم المهروس، وأيضاً نصف البهارات الأخر وبعض الناس يفضل وضع القليل من اللحم المفروم لأنها تُعطى مذاق خاص للمحشى.

4ـ وبعدها نترك الأُرز على النار دقائق قليلة ثم نضع “البصل المقطع، شرائح الفلفل، شرائح الطماطم”، مع وضع القليل من الأُرز فى الحلة المخصصة للطهى، وبعدها يتم رص الخضروات بعد حشوها.

5ـ وفور الإنتهاء من الحشو يتم وضع كوبين من الماء فى حلة أُخرى، ويتم وضع القليل من الطماطم المسبك والبهارات والمرقة، ونتركها حتى الغليان، وبعدها نضع الماء المغلى على المحشى فى الحلة ونضع القليل من المرقة وكذلك ورق لورا تحت درجة حرارة عالية، ومن حين لأخر يتم تهدئة النار ونتركه حتى يستوى.

6ـ بعد التسوية يُترك المحشى مدة لا تقل عن نصف ساعة ثم يقدم للأكل دافئ.