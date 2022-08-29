للسيدات اللواتي يقُمن بـ البحث عن وصفات للعشاء بـ اللحم المفروم نُقدم لهُن عدة طُرق

لدى البحث عن وصفات للعشاء بـ اللحم المفروم يجب على ربة المنزل أن تعلم أنها سوف تقضي وقتاً أطول في المطبخ، خصوصاً أن اللحم المفروم يُعد مادة أساسية في العديد من الوصفات بالإضافة إلى وجود العديد من أنواع اللحوم في المطابخ العالمية لما لها من طعم شهي ولذيذ واحتوائه على كمية جيدة من العناصر الغذائية مثل البروتين والفيتامينات، وغالبا ما تكون ربة المنزل في حيرة من أمرها في موضوع البحث عن وصفات للعشاء، ولذلك في أغلب الأحيان تجد ضالتها في استخدم اللحم المفروم في الوصفة مع أنّ صعوبة تحضيرها والوقت الطويل الذي يستهلكه قد يؤدي إلى التململ إلا أنه تكون الحل الأمثل.

للسيدات اللواتي يقمن ب البحث عن وصفات للعشاء (اللحم المفروم بصلصة الطماطم)

المكونات:

لحم مفروم 500 غرام. بندورة عدد 3. بصلة مفرومة عدد1. بقدونس 50 غرام. بيضة عدد1. ملح ملعقة عدد1. زيت ذرة نصف كوب صغير. ماء نصف كوب صغير. رب البندورة ملعقة كبيرة فلفل حسب الرغبة

طريقة التحضير:

نقوم بتحضير إناء ويتم خلط البصل واللحم المفروم والبيض والفلفل الأسود والملح والبقدونس.

خلط كافة المكونات حتى تتجانس.

نقوم بتشكيل كرات متوسطة.

قومي ب تجهيز المقلاة واسكبي فيها الزيت.

أضيفي كرات اللحم وقلبيها حتى تتحمر.

وأخيرا أسكبي الصلصة فوق كرات اللحم.

يجب تغطية الإناء وتركه جانباً لمدة ربع ساعة.

بدل البحث عن وصفات للعشاء.. الوصفة جاهزة كرات اللحم المفروم بالبطاطس

المكونات:

لحم ناعم 500 غرام. بصل ناعم. بطاطس عدد2 حبة. كمون ملعقة صغيرة ملح ملعقة صغيرة. قرفة ملعقة صغيرة. فلفل ملعقة صغيرة. ثوم مطحون.

مكونات صلصة الوصفة:

مكعب مرقة الدجاج. ملح ملعقة صغيرة. قرفة ملعقة صغيرة. رب البندورة ملعقة كبيرة. ماء حسب الرغبة.

طريقة التحضير:

أخلطي الطماطم مع مكعبات مرقة الدجاج والقرفة والملح ورب البندورة والماء لتكوين صلصة سميكة.

وضع القرفة والكمون والفلفل الأسود والملح والثوم والبصل والبقدونس واللحم في وعاء وتخلط حتى تمتزج.

يتم تشكيلها على شكل كرات.

ضعي نصف كرات اللحم على الصينية وضعي شرائح البطاطس فوقها.

أضيفي الكمية المتبقية من كرات اللحم فوق قطع البطاطس.

تُسكب صلصة الطماطم فوق سطح الصينية.

وتُغطى بورق الألمنيوم، وتوضع في فرن متوسط الحرارة لمدة 20 دقيقة أو حتى يصبح لونها ذهبياً.

وصفات للعشاء: كرات اللحم مع الباذنجان وصلصة الطماطم

المقادير:

لحم ناعم 500 غرام حبة باذنجان مشوي بقسماط مطحون كوب عدد2 الماء كوب عدد2. بصل عدد 2 فصوص ثوم عدد 5. برقوش ناعم ملعقة كبيرة. فلفل ملعقة كبيرة. مكعب مرقة الدجاج. ماء ساخن كوب.

مكونات الصلصة:

زيت زيتون ملعقة عدد4.

بصلة مفرومة.

مكعب مرقة الدجاج.

صلصة طماطم علبة عدد2.

فصوص ثوم مدقوق عدد5

ماء ساخن نصف كوب.

اوريجانو مطحون نصف ملعقة.

طريقة تحضير وصفة العشاء

نضع الماء في إناء ونضعه على النار ونضيف الباذنجان ونتركه يطهى لمدة لا تقل عن 5 دقائق. نرفع الباذنجان عن النار ونضعه في وعاء ونهرسه جيداً. اخلطي الثوم والبصل والفلفل ومكعب مرقة الدجاج مع القليل من الماء الساخن حتى يتجانس الخليط. اصنعي من الخليط كرات متوسطة الحجم من ثم ضعيها في صينية مدهونة بالزيت وأدخليها في الفرن متوسط الحرارة لمدة 10 دقائق.



تحضير الصلصة:

قومي بتسخين زيت الزيتون في مقلاة.

أضيفي الثوم والبصل واقليه حتى ينضج.

يُضاف الماء والطماطم والماء المغلي ومكعب مرقة الدجاج.

يُحرك المزيج حتى يتجانس ويُرفع عن النار.

نسكب نصف الصلصة في صينية ونضيف كرات اللحم.

تُسكب الصلصة المتبقية فوق كرات اللحم ومن ثم نضعها في فرن متوسط الحرارة 10 دقائق أو حتى يتحول لونها إلى البني.

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