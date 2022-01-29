طريقة عمل القرص الفلاحى.. طريقة سهلة وبسيطة ونتيجة مضمونة 100%

تُعد القرص الفلاحى من أجمل الوصفات والوجبات، والتى لا يمكن لأحد أن يختلف عليها بسبب طعمها اللذيذ، وذلك بسبب المكونات الطبيعية التى تحتويها القرص حيث أن الأصل فى صنعتها تعود إلى القرى والفلاحين، والذين يُعتبروا أكثر الناس خبرة لعمل “القرص الفلاحى، الفطير المشلتت، الرقاق الناشف والطرى”.

وتُعتبر القرص الفلاحى من أجمل الوجبات التى يمكن لأى شخص أن يأكلها وحدها مع كوب من الشاى أو كوب من الحليبب فقط، وذلك على عكس أى وجبات أُخرى فهى تحتاج إلى أطعمة أُخرى بجانبها، حيث أنه يتم تناول “الطعمية، الفول، الباذنجان، البطاطس المقلية” فى وجبة الإفطار مثلاً.

ومن المعروف لدينا، بأن الكثير من النساء لا يردن الوقوف فى المطبخ كثيراً، وعلى وجه الخصوص أثناء تحضير وجبتى الإفطار والعشاء، فأى سيدة تريد أن تُسرع فى تحضير وجبة الإفطار حتى تتمكن من إنجاز باقى مهام البيت، وفى أخر النهار فإنها تكون متعبه فتريد بذلك أن تُنجز فى تحضير وجبة العشاء، وبناء على ذلك فإن القرص الفلاحى تحتوى على الكثير من الفوائد بسبب ما تحتويه من مكونات طبيعية صحية ومفيدة جداً.

كما أن القرص الفلاحى من الوجبات التى يسهل على أى شخص حملها أثناء السفر، وتُعتبر أيضاً من الوجبات المفضلة لدى الأطفال أكثر من السندوتشات المعروفة، والتى يمكن أن يتناولها الطفل أثناء اليوم الدراسى، وفى هذه السطور نوضح لكم كيفية عمل القرص الفلاحى بكل سهولة.

المقادير المطلوبة لعمل القرص الفلاحى:ـ

ـ كيلو جرام من الدقيق.

ـ كوب من اللبن الرايب.

ـ 200 جرام من السمن البلدى.

ـ رشة ملح.

ـ جبن قديم أو عجوة.

ـ معلقة خميرة.

ـ معلقة بيكنج بودر.

طريقة تحضير القرص الفلاحى:ـ

1ـ نقوم بتذويب السكر والخميرة فى ربع كوب من الماء الدافئ، ونضعها على جنب مدة 5: 10 دقائق.

2ـ نقوم بنخل الدقيق فى طبق عميق، وبعدها نضع عليه البيكنج بودر ونقوم بتقليبهم جيداً.

3ـ نقوم بوضع خليط الخميرة والسمن على الدقيق المنخول ونُقلبهم جيداً.

4ـ نقوم بوضع اللبن الرايب بالتدريج، وبعدها نقوم بالتقليب والعجن حتى تُتصبح العجينة ناعمة وجاهزة.

5ـ نقوم بتغطية العجينة جيداً، ونتركها حتى تخمر.

6ـ بعدها نقطع العجينة إلى كتل صغيرة الحجم، ونقوم بحشوها فى الوسط وتفرد القرصة على اليد وتُرص فى صوانى واسعة.

7ـ نترك القرص مدة ثلث ساعة حتى ترتاح.

8ـ نقوم بوضع القرص فى الفرن للطهى ونتركها حتى يحمر وجهها، وبعدها تكون القرص الفلاحى جاهزة للأكل.