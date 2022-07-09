5 نصائح للحصول على لحم مشوي صحي ولذيذ في عيد الأضحى

تعتبر اللحوم المشوية من أكثر الوجبات المفضلة خلال فترة عيد الأضحى المبارك، وبالرغم من أن شواء اللحوم يعد من أكثر الطرق الصحية التي تقدم بها اللحوم، إلا أن بعض الممارسات الخاطئة أثناء عملية الشوي يمكن أن تتسبب في مشاكل صحية خطيرة، ولذلك سنحاول في السطور التالية أن نقدم 5 نصائح للحصول على لحم مشوي شهي وصحي ومفيد.

5 نصائح لشوي اللحوم بطريقة صحية

النصائح التالية قدمها موقع “Healthy” المهتم بجودة الطعام وتقديمه بطريقه صحية وتتمثل فيما يلي:

1- لا تجعل اللحوم تحترق أثناء الشواء

حرق اللحوم أثناء الشواء يُعد من الأمور الخطيرة، فبالرغم من تفضيل البعض لوصول اللحم المشوي لدرجة الاحتراق، إلا أن حرق اللحم يساعد في تكون مادتين مسرطنتين في منتهى الخطورة وهما HCAs، PAHs، وفق مع أكده المعهد الأمريكي للسرطان.

2- قلل وقت الشواء قدر الإمكان

زيادة فترة الشواء يؤدي إلى تعرض اللحوم بكثرة للأدخنة واللهب بشكل يمكن أن يؤدي إلى تكون مواد مسرطنة تحمل أضرار كبيرة، ولحل هذه المشكلة يمكن أن تقطع اللحوم لأجزاء صغيرة، وبذلك لن تأخذ وقت طويل في الشواء، كما يمكنك طهي اللحوم في الميكروويف قبل وضعها على الفحم حتى توفر بعض الوقت أثناء الشوي.

3- قلب اللحم بشكل مستمر

تقليب اللحم بشكل مستمر على الشواية يقلل من الوقت الذي تتعرض له اللحوم بشكل مباشر ومستمر للدخان واللهب، الأمر الذي يساهم في تكون مواد ضارة تنتج من تساقط الدهون على الفحم.

4- انقع اللحم في ألتتبيله لفترة كافية

تشير الدراسات أن نقع اللحم لفترة تزيد عن 30 دقيقة في ألتتبيله تساعد بشكل كبير في تقليل تكون مادة HCAs، حيث تعمل ألتتبيله كحاجز بين اللحم والدخان واللهب، كما ينصح بإضافة مزيج من الزيت والخل وعصير الليمون وبعض الأعشاب للحوم أثناء عملية الشوي.

5- أخلط اللحوم مع الخضروات الطازجة أثناء الشوي

الخضروات الطازجة تمثل وجبة غذائية مفيدة للغاية، وخلطها مع اللحوم يساعد على الحصول على وجبة غذائية متكاملة، تحتوي كل العناصر الغذائية الهامة.