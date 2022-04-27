طريقة عمل قرع العسل الحلو والحادق بالبشاميل

لا يوجد تقييمات حتى الآن، كن أول من يعطي تقييم!

يعتبر نبات القرع من النباتات ذات القيمة الغذائية العالية حيث يحتوي على مجموعة من الفيتامينات الهامة للجسم والبشرة، والتي تحافظ على صحة الجسم فهو يحتوي على الماغنسيوم الذي يشارك في الكثير من التفاعلات الكيميائية داخل الدماغ مما يساعد على تحسين المزاج، وهو يعد من أفضل الوجبات الغذائية التي يمكنك إعدادها لأسرتك ونعرض لكي عزيزتي من خلال نجوم مصرية هذه الطرق البسيطة لإعداد صينية قرع العسل الحلو والحادق.

طريقة عمل قرع العسل الحلو بالبشاميل من مطبخي:-

وهي في غاية السهولة وبإمكانك إعدادها كتحلية مفيدة للأسرة بشكل عام والأطفال على وجه الخصوص.

المقادير:

1-ثمرة قرع مقشرة ومقطعة مكعبات متوسطة الحجم.

2-سكر بمقدار كوب لكل ثلاثة كيلو من القرع.

3-مكسرات حسب الرغبة.

4-خمسة ملاعق كبيرة دقيق.

5-خمسة ملاعق كبيرة من السمن أو الزبدة.

6-أربعة ملاعق من السكر للبشاميل.

7-لتر حليب كامل الدسم.

8-ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

التجهيز والطهي:

توضع مكعبات القرع في إناء عميق على نار متوسطة بدون إضافة ماء ثم نضيف إليها السكر مع التقليب من وقت لآخر وتركها لتنضج وتتبخر منها السوائل بقدر الإمكان ثم نضيف إليها المكسرات حسب الرغبة كما هو موضح بالصورة أدناه.

طريقة عمل البشاميل الحلو:

نضع السمن على النار ونضيف إليه الدقيق مع التقليب ومراعاة عدم اصفرار لون الدقيق ثم نقوم بإضافة الحليب بالتدريج مع الاستمرار في التقليب حتى يصبح قوامه سميكاً ثم نضيف السكر والفانيليا ونقلب حتى يتجانس الخليط.

نحضر صينية مدهونة بالزبدة ومبطنة بقليل من البشاميل ثم نضع القرع المخلوط بالمكسرات ونغطي الوجه بالكمية المتبقية ونضعها في فرن معد مسبقاً على درجة حرارة 180 ونتركها حتى تمام النضج كما بالصورة.

صنية قرع العسل بالمهلبية:-

المقادير:

1-نصف كيلو من القرع مقطع مكعبات.

2-كوب سكر حسب الرغبة.

3-ملعقة من الزبدة.

4-نصف لتر حليب.

5-أربع ملاعق نشا.

6-مكسرات حسب الرغبة.

الطريقة:

يوضع القرع في إناء على نار متوسطة ويضاف إليه الزبدة والسكر حتى تمام الطهي مع أخذ كمية من السوائل التي خرجت منه في إناء منفصل ثم نقلب معها النشا والحليب ونضعها على نار هادئة مع التقليب المستمر لعمل المهلبية، وبعد ذلك نضع قليل من المهلبية في الصنية ثم نضع قطع القرع الناضجة مع المكسرات ونغطيها بباقي كمية المهلبية ثم نضعها في فرن على درجة حرارة هادئة حتى تنضج وتقدم ساخنة أو باردة حسب الميول.

صنية القرع العسلي بالخضار واللحمة:-

المكونات:

1-نصف كيلو لحم مفروم.

2-ربع كيلو قرع عسل مقطع مكعبات.

3-نصف كيلو قرع عسل مكعبات مسلوق في نصف كوب من الماء المضاف إليه الملح والفلفل الأسود.

4-أربع ملاعق بازلاء مسلوقة، وأربعة ملاعق بصل مبشور، و2ملعقة صلصة طماطم.

5-ملح وبهارات(فلفل أسود-ملعقة صغيرة زعتر).

الطريقة:

1-يقلب البصل مع قليل من الزيت على النار حتى يذبل ثم يضاف إليه اللحم المفروم ومكعبات القرع والبازلاء، ويضاف إلى الخليط الصلصة بعد تسويته مع إضافة قليل من الماء.

2-يضرب القرع المسلوق في الخلاط ويوضع نصف الكمية في الصنية أوالطاجن ونضع فوقها خليط اللحم ويغطى بباقي كمية القرع ثم إدخاله الفرن لينضج على نار هادئة.

طريقة عمل طاجن قرع العسل باللحمة المفرومة:

مكونات الوصفة:

قرع عسلي مسلوق.

لحمة مفرومة معصجة.

ملح وفلفل أسود.

بيضة.

كوب حليب.

زبدة بلدي.

كريمة حادقة.

بصل أخضر.

بقسماط مطحون.

جبن شيدر أصفر وأحمر.

ملعقة صغيرة ثوم بودر.

ملعقة صغيرة بصل بودر.

طريقة التحضير:

ضعي البيضة في بوله زجاجة وقلبي معها الفلفل الأسود والملح والثوم والبصل البودر.

أضيفي مقدار 4ملاعق من البصل الأخضر المفروم وملعقتين كبيرتين من الزبدة.

أضيفي كوب من الحليب إلى الخليط واستمري في الخلط باستخدام مضرب يدوي.

قلبي مقدار نصف كيلو من القرع العسلي المسلوق والمهروس مع باقي المكونات وامزجي معهم مقدار ربع كيلو من اللحم المعصج.

قومي بإضافة أربع ملاعق من الجبن الشيدر بنوعيه وملعقتين كبيرتين من البقسماط المطحون وربع كوب من الكريمة وامزجي جميع المكونات مع بعضها.

ادهني الطاجن بقليل من السمن ثم رشي فوقه قليل من البقسماط وافردي الخليط داخل الطاجن جيداً ثم صبي على الوجه قليل من الكريمة وأدخليه الفرن على درجة حرارة 190 درجة مئوية ثم قدميه ساخنا بالهناء والشفاء.

نرجو أن يكون فيما قدمناه من الوصفات ما يفيدكم ويثري مائدتكم وبالهناء والشفاء.