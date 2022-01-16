طريقة طبخ وتحضير الديك الرومي في المنزل مثل أفخم المطاعم
توجد العديد من الأطباق المميزة والشهية التي يمكن تحضيرها في المنزل ولكنها تحتاج إلى مجهود كبير ووقت طويل في التحضير مثل الديك الرومي، ولكن هذا بالرغم من مذاقه المميز وطعمه الذي لا يماثله أي وصفة أخرى، ويمكن أن يقدم بجانب الشوربة أو الصلصلة، ويمكن حشوة بخلطة الأرز المميزة بالطريقة التي تفضلينها، ويكثر تقديمه في الأعياد والمناسبات والاحتفالات، ويحتوي الديك الرومي على قيمة غذائية عالية.
طريقة تحضير الديك الرومي
اتبعي الخطوات التالية بالتفصيل لتحضير وطبخ الديك الرومي في المنزل على طريقة افخم المطاعم:
المكونات
- ديك رومي.
- ورق غار.
- ١٠ حبات من القرنفل.
- ملح خشن.
- عدد ٣ ليمونة مقطعين شرائح.
- ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون.
- ملعقة قرفة مطحونة.
- ملعقة من الفلفل الأبيض.
- ملعقة من الزعتر الجاف.
- كوب زبدة.
- ٣ حبات بصل مقطعة حلقات.
- كمية قليلة من الكرفس.
تحضير الأرز للحشو
يجب أن يتم حشو الديك الرومي بالأرز، وإليكم طريقة مميزة لتحضير الأرز المحشو داخل الديك الرومي:
المقادير
- ٢ كوب أرز بسمتي.
- ٣ ملاعق زيت طعام.
- ربع كيلو لحمة مفرومة.
- ٢ حبة بصل كبيرة مبشورة.
- ٦ فصوص ثوم مهروس.
- ملعقة من الزنجبيل.
- ملعقة كركم.
- نصف كوب صنوبر.
- جبنة بارميزان بمقدار نصف كوب.
- ملعقة بابريكا.
طريقة التحضير
- في طاسة ضعي السمن والبصل وضعيها على النار، عندما تذبل البصلة ضيفي عليها اللحمة المفرومة.
- بعد ذلك قومي بإضافة الثوم والبهارات والزنجبيل وقلبي.
- قلبي باستمرار حتى تمام النضج.
- الخطوة التالية ضيفي الأرز والملح والكركم على اللحمة وقلبي جيدًا.
- ضيفي باقي المكونات على اللحمة واتركيها تنضج بعد إضافة الماء.
- نحضر الجبنة ونضعها في طبق وضيفي عليها البقدونس والشمر والبابريكا والهال ونقلبهم جيدًا، عندما تمتزج ضيفي الخليط على الأرز وقلبيهم جيدًا.
- بعد ذلك احضري إناء آخر وضعي فيه الزنجبيل والقرفة والزبدة والفلفل الأبيض والملح واخلطيهم جيدا حتى يصير قوامها كالمعجون.
- ادهني الديك الرومي بهذا الخليط من جميع الجوانب.
- الخطوة التالية هى احشي الديك الرومي بخلطة الأرز التي تم تجهيزها من قبل.
- احضري صينية كبيرة بحجم الديك وضعي فيها بصل وجزر وكرفس وثوم ثم ضعى الديك فوق الخضار.
- غطي الديك بورق الفويل وضعيها في فرن ساخنة ١٦٠ درجة لمدة ٣ ساعات.
- ضيفي القليل من الماء في الإناء بين الحين والآخر.
- يجب ترك الديك لمدة ٣ ساعات على الأقل في الفرن..د
- بعد التأكد من النضج، وبعد أن يتحمر الديك الرومي قدمي في طبق كبير لأسرتك، واستمتعوا معًا باحلى مذاق.