من كتب الطبخ..أفضل طريقة لتحضير صينية البطاطس بالفراخ

من أكثر الوصفات المفضلة عند المصريين والعرب هى صنية البطاطس بالفراخ حيث تتميز بمذاقها الرائع وسرعة التحضير، ويمكن تقديم بجانب اللحوم والدجاج والعديد من الوجبات الأخرى، يمكنك تحضيرها في المنزل بكل سهولة، وجميع مكوناتها موجودة في أي منزل، كما يمكنك عمل صينية فراخ باللحمة ولها نفس الطعم المميز.

طريقة تحضير صينية بطاطس بالفراخ

صنية البطاطس بالفراخ سهلة ومكوناتها بسيطة وموجودة في المنزل ولتحضيرها فقط عليك اتباع الخطوات التالي:

المقادير

فرخة مقطعة ٨ قطع.

٢ حبة بصل مقطعة حلقات.

٢ كوب صلصة.

نصف كيلو من البطاطس.

٢ ملعقة سمنة.

فلفل اسمر وملح.

٣ حبات ثوم مهروس.

٢حبة فلفل مقطعة حلقات.

بهارات دجاج.

جزرة صغيرة مبشورة.

طريقة التحضير

بعد غسل الفراخ وتنظيفها تمامًا رشي عليها القليل من الملح والخل واتركيها لمدة ساعة تقريبًا، ثم غطيها بالماء مرة أخرى.

ضعي الصلصة على النار وضيفي عليها كوب من المرق.

قطعي البطاطس حلقات وضعها في الصلصة عندما تغلي.

ضعي كلًا من البصل والثوم والفلفل على البطاطس وقلبيها.

ضعي الملح والفلفل الأسمر والجزر المبشور على صينية البطاطس.

بعد ذلك اغسلي الفراخ وتبيلها بالبهارات الدجاج وضعيه على صينية البطاطس.

غطي الصينية وانتظري حتى تنضج.

عند التأكد من نضج الدجاج والبطاطس انزليها من على النار وضعيها في الفرن حتى تنشف.

عندما يتحمر الفراخ اخرجي صينية البطاطس من الفرن وقدميها ساخنة لأسرتك بجانب طبق من الأرز وآخر من والسلطة.

طريقة عمل صينية البطاطس باللحمة

يمكنك استخدام نفس المكونات السابقة واتبعي نفس خطوات التحضير السابق ذكرها في حالة تحضير صينية البطاطس باللحمة، ولكن يجب أن تستوي اللحمة جيدًا قبل وضعها في صينية البطاطس وذلك نظرًا للوقت الذي تستغرق اللحمة في الطهي، حيث تستغرق اللحمة وقتًا من ٣ساعات إلى ٤ ساعات أحيانًا حتى تنضج.