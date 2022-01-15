طريقة عمل الأرز البسمتي بالدجاج والكركم والجزر
يتميز الأرز البسمتي باحتوائه على العديد من الفوائد الغذائية فهو يحتوي على نسبة 20 % من الألياف بالإضافة إلى العديد من المعادن والفيتامينات والبروتينيات والدهون الهامة والمفيدة للجسم، كما أنه يتضمن حوالي ثمانية أحماض أمينية مختلفة مما زاد من قيمته الغذائية، ويطهى الأرز البسمتي بطريقة تختلف عن الأرز الأبيض القصير الحبة لأنه يحتاج إلى كمية مياه مضاعفة بالإضافة إلى أنه يمكن وضع العديد من التوابل والبهارات إليه ليكتسب طعماً جديداً رائعاً.
طريقة عمل الأرز البسمتي بالدجاج
الأرز البسمتي هو أحد الوجبات الخفيفة والتي يمكن دمجها مع الدجاج أو اللحوم، ويتم إعداده بطرق مختلفة ومتنوعة ويقدم إلى جانبه السلطات أو البطاطا المقلية.
المكونات
- نصف كيلو جرام من الدجاج.
- ملعقة من الحبهان.
- ورق غار.
- ملح بحسب الرغبة.
- فلفل أسود.
- زيت ذرة أو زيت دوار الشمس.
- جوزة الطيب.
- قرفة ناعمة.
- بصلتان مفرومتان.
- حبة من الجزر.
- ملعقة كبيرة من الكركم.
- بهارات دجاج.
- صنوبر.
- لوز.
طريقة التحضير
- ضعي قدر عميق به ماء على النار.
- ضيفي الدجاج إلى الماء.
- ضعي البصل ورق الغار والحبهان والملح والفلفل الأسود وورق الغار.
- اتركي الدجاج حتى يصل إلى درجة النضج.
- سخني القليل من الزيت في قدر على النار.
- ضيفي الجزر والبصل إلى الزيت.
- قلبي المكونات مع بعضها حتى يتغير لونها.
- ضيفي الأرز والفلفل الأسود والملح والكركم والبهارات.
- ضيفي الماء إلى الأرز واتركيه إلى أن يتشرب.
- خفضي النار حتى ينضج الأرز.
- اخرجي الدجاج من المرق.
- ضعي الأرز في أطباق التقديم.
- وزعي الدجاج على الأطباق.
- في مقلاة بها القليل من الزيت حمري الصنوبر واللوز وزيني بهم الأطباق وقدميه ساخناً لأفراد الأسرة
- اسكبي المرق في أواني التقديم.
- قدمي المخلل والسلطات إلى جانب طبق الأرز البسمتي بالدجاج.