طريقة عمل الأرز البسمتي بالدجاج والكركم والجزر

يتميز الأرز البسمتي باحتوائه على العديد من الفوائد الغذائية فهو يحتوي على نسبة 20 % من الألياف بالإضافة إلى العديد من المعادن والفيتامينات والبروتينيات والدهون الهامة والمفيدة للجسم، كما أنه يتضمن حوالي ثمانية أحماض أمينية مختلفة مما زاد من قيمته الغذائية، ويطهى الأرز البسمتي بطريقة تختلف عن الأرز الأبيض القصير الحبة لأنه يحتاج إلى كمية مياه مضاعفة بالإضافة إلى أنه يمكن وضع العديد من التوابل والبهارات إليه ليكتسب طعماً جديداً رائعاً.

طريقة عمل الأرز البسمتي بالدجاج

الأرز البسمتي هو أحد الوجبات الخفيفة والتي يمكن دمجها مع الدجاج أو اللحوم، ويتم إعداده بطرق مختلفة ومتنوعة ويقدم إلى جانبه السلطات أو البطاطا المقلية.

المكونات

نصف كيلو جرام من الدجاج.

ملعقة من الحبهان.

ورق غار.

ملح بحسب الرغبة.

فلفل أسود.

زيت ذرة أو زيت دوار الشمس.

جوزة الطيب.

قرفة ناعمة.

بصلتان مفرومتان.

حبة من الجزر.

ملعقة كبيرة من الكركم.

بهارات دجاج.

صنوبر.

لوز.