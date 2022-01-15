طريقة عمل مندي اللحم في قدر الضغط بالزعفران والتوابل

مندي اللحم هو أحد الأطباق التقليدية والمشهورة في حضرموت واليمن وانتقلت إلى عدة دول عربية أخرى وانتشرت خاصة في سوريا ومصر والأردن، والفكرة العامة لمندي اللحم هو نضج اللحم مع الأرز وتختلف التوابل التي يتم إضافتها إليه من وصفة إلى أخرى، كما تختلف طريقة طهيه وهناك أكثر من طريقة يمكن بها إعداد طبق مندي اللحم ليكون مناسباً للمناسبات فهناك وصفات يعد فيها باستخدام قدر الضغط وهو ما نعرضه اليوم في مقالنا.

طريقة عمل مندي اللحم بقدر الضغط

عرف مندي اللحم قديماً بأنه كان يدفن تحت الأرض في مكان معد مسبقاً لهذا الغرض، إلا أنه في الوقت الحالي يصعب على الكثيرين استخدام تلك الطريقة، حيث يوجد الآن العديد من الوسائل التي تساعد على سرعة طهي الطعام الذي يستغرق أوقاتاً طويلة حتى النضج ومنها قدر الضغط الذي يمكنه العمل على تسوية الطعام في وقت قصير.

المكونات

واحد كيلو من اللحم المقطع. كوبان من الأرز الطويل الحبة. ملعقتان من ماء الورد. نصف ملعقة من الزعفران. بصلتان مفرومتان. فلفل أسود صحيح غير ناعم. عود من القرفة. نصف ملعقة من الكمون الناعم. ملح. هيل.