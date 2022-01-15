طريقة عمل كرات البطاطا بالدجاج والجبن الموتزريلا

البطاطا هي أحد أنواع الأغذية المحببة للكبار والصغار ولا يخلو بيت من وجودها وهي تعد بأكثر من طريقة ولها العديد من الوصفات الرائعة، ففي بعض الأوقات تصبح هي الطبق الرئيسي على طاولة الطعام حين نعدها بالدجاج أو اللحم، وفي البعض تطهي على هيئة مقبلات وفاتحة للشهية كالسلطة أو مقلية على هيئة أصابع، وهي تحتوي على قيمة غذائية عالية خاصة إذا أضيف إليها مكونات أخرى تحتوي على البروتينيات مثل الدجاج أو اللحم.

طريقة عمل كرات البطاطا بالدجاج

تعتبر وجبة كرات البطاطا بالدجاج من الوجبات التي تحتوي على عناصر غذائية عالية ويمكن أن تعد كطبق رئيسي على طاولة الغذاء فهي تحتوي على البروتينيات التي يحتاج إليها الجسم، وهي طريقة جديدة ومختلفة لإعداد طبق شهي يجذب الأطفال إلى تناول وجباتهم كاملة.

المكونات

واحد كيلو بطاطا كبيرة الحجم. علبة من الجبن المثلث المطبوخ. ملعقتان من المايونيز. نصف كوب من الفطر. علبة من القشطة. كوب من الجبن الموتزريلا. صدور دجاج. بصلتان مقطعتان. حبة فلفل أخضر. ربع كوب زيت ذرة. كوب ماء ساخن. بهارات. ملح. فلفل. ثوم بودرة. ملعقة من الكاري.

طريقة التحضير