خطوات عمل البامية باللحمة بدون سعرات حرارية على الطريقة المصرية

تعتبر البامية باللحمة من الوجبات التي تحتوي على قيمة غذائية عالية وهي من الأطعمة المتميزة ذات الطعم الرائع، ويفضل عند إعداد وجبة البامية صنعها باللحم فهي تكسبها طعم رائع وجذاب خاصة وإن استخدم اللحم المنخفض الدهون، ويفضل عند إعدادها استخدامها خضراء بدون وضعها في الزيت لقليها لأن عملية القلي تكسبها نسبة سعرات عالية ودهون مما يزيد من دسمها وبالتالي تصبح غير صحية خاصة للكبار وأصحاب الأمراض المزمنة.

طريقة عمل البامية باللحمة

يفضل عند إعداد وجبة البامية باللحمة طهي الأرز الكامل الحبة بدلاً من الأرز الأبيض لأنه يتضمن نسبة أعلى من الألياف، كما يفضل إعدادها طازجة وهي خضراء بدلاً من المجمدة وفيما بلي طريقة عمل البامية باللحمة بخطوات مبسطة.

المكونات

بصلتان مقطعة إلى قطع صغيرة.

نصف كيلو طماطم مفرومة في الخلاط.

ملعقتان من معجون الطماطم.

ثلاث ملاعق زيت زيتون.

نصف كيلو من اللحم الخالي من الدهون.

نصف كيلو من البامية.

أربع أكواب من مرق اللحم.

نصف ملعقة من الملح.

فلفل أسود.

نصف ملعقة من البهارات.

ورقة غار.

حبة ليمونه سوداء.

ملعقة من الثوم المفروم.

خطوات تحضير طبق البامية باللحمة