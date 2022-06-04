وفري ونوعي.. طريقة عمل الكشري في المنزل أفضل من المحلات

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الكشري من الأكلات التي يعشقها قطاع كبير من المصريين من صغيرهم إلى كبيرهم، وتعد من الوجبات الخفيفة من الناحية الاقتصادية بعيدا عن اللحوم والدواجن التي ارتفعت أسعارها الفترة الأخيرة، ويمتاز الكشري بقيمته الغذائية المرتفعة لما يحتويه من مكونات غذائية مختلفة مثل الأرز والعدس والمكرونة والحمص وغيرها من المكونات، ويحتوى الكشري على سعرات حرارية مرتفعة بسبب وجود نسبة كبيرة من الزيوت التي تجعل الطبقه منه دسما، وينصح به الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات الكوليسترول.

المكونات المطلوبة لعمل الكشري في المنزل

هناك بعض المقادير المطلوبة لعمل الكشري في البيت على النحو التالي:

كوب من العدس البني، ومثله من الحمص الحب و2 كوب من الأزر متوسط الحبة، ونصف كوب من الزيت النباتي.

نصف كيس مكرونة كوع، ونصف كيلو مكرونة اسباجيتي، ونصف كيس من الشعرية.

نصف كيلو من الطماطم ونصف كيلو من البصل، و2 فص ثوم.

نصف معلقة صغيرة من الشطة الحارة، ومثلها من الكمون المطحون، و2 ملعلقة كبيرة من الملح.

طريقة تحضير الكشري في البيت

يمكن لست البيت عمل الكشري بخطوات بسيطة في المنزل من خلال إتباع التالي: