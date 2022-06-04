وفري ونوعي.. طريقة عمل الكشري في المنزل أفضل من المحلات
الكشري من الأكلات التي يعشقها قطاع كبير من المصريين من صغيرهم إلى كبيرهم، وتعد من الوجبات الخفيفة من الناحية الاقتصادية بعيدا عن اللحوم والدواجن التي ارتفعت أسعارها الفترة الأخيرة، ويمتاز الكشري بقيمته الغذائية المرتفعة لما يحتويه من مكونات غذائية مختلفة مثل الأرز والعدس والمكرونة والحمص وغيرها من المكونات، ويحتوى الكشري على سعرات حرارية مرتفعة بسبب وجود نسبة كبيرة من الزيوت التي تجعل الطبقه منه دسما، وينصح به الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات الكوليسترول.
المكونات المطلوبة لعمل الكشري في المنزل
هناك بعض المقادير المطلوبة لعمل الكشري في البيت على النحو التالي:
- كوب من العدس البني، ومثله من الحمص الحب و2 كوب من الأزر متوسط الحبة، ونصف كوب من الزيت النباتي.
- نصف كيس مكرونة كوع، ونصف كيلو مكرونة اسباجيتي، ونصف كيس من الشعرية.
- نصف كيلو من الطماطم ونصف كيلو من البصل، و2 فص ثوم.
- نصف معلقة صغيرة من الشطة الحارة، ومثلها من الكمون المطحون، و2 ملعلقة كبيرة من الملح.
طريقة تحضير الكشري في البيت
يمكن لست البيت عمل الكشري بخطوات بسيطة في المنزل من خلال إتباع التالي:
- نقع الأزر في الماء وتركه 20 دقيقة في الماء الدافئ ويتم غسله جيدا وتصفيته، ونضيفه في الزيت النباتي مع القليل من الملح ويتم تقليبه.
- نضيف الماء الساخن ونغطيه بشكل جيد ويترك حتى ينضج مع الاستمرار في التقليب.
- نقطع البصل لشرائح ونقلبها في الزيت النباتي في مقلاة كبيرة الحجم ونستمر في التلقيب حتى تكون بلون ذهبي، وبعدها يرفع من الزيت وتصفية البصل من الزيت.
- نضع البصل على ورق تجفيف ومنها نضع العدس في الماء ويترك حتى ينضج والسلق على النار ونضيف الكمون والملح بعدها.
- نصفي العدس من الماء ونضيف قليل من الزيت عليه ويقلب جيدا مع البصل ومن بعدها نبدأ في غسل المكرونة بالماء البارد.
- نصفي المكرونة ونضعها في الماء مع الزيت وملح في إناء على النار حتى يتم سلقها ويتم شطفها بعدها وتصفيتها جيدا.
- يضاف المكرونة قليل من الزيت المقلي فيه البصل ويقلب جيدا، ومن ثم يتم تقليب الشعرية فيه أيضا حتى يكون لونها ذهبي.
- نضيف إليه الأرز الناضج، ومن بعدها الملح والكمون وفرم الثوم بشكل ناعم، ومن ثم خلط المكونات مع بعضها وتقديمها مع الصلصة والبصل المحمر.