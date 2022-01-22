وصفة شوربة الدجاج اللذيذة التي ستدفئك في أشهر الشتاء

تعد شوربة الدجاج اللذيذة غنية عن التعريف، وهي واحدة من أجمل أطباق الشوربة البسيطة والشهية المفيدة للجسم، يجب عليكي تحضيرها ووضعها على مائدتك. في هذه المقالة نتعرف على كيفية تحضير شوربة الدجاج في المنزل.

المكونات :

طريقة التحضير:

نحضر وعاء ونضعة على النار ونضع بة لحوم الدجاج ونقوم باأضافة الماء حتى تتم تغطية لحوم الدجاج بالماء للكمية المحتاجة لعمل الشوربة ونقوم باأضافة ملعقة صغيرة من الملح حتى يذوب تماما فى الماء ونقوم بتغطية الوعاء ونتركة على النار لمدة 15 دقائق. على نار متوسطة حتى تنضج لحوم الدجاج .

نقوم باخراج لحوم الدجاج من الشوربة ونحضر بصلة ونقوم بتقطيعها شرائح صغيرة او مبشورة ونحضر 2 فص ثوم ونقوم بتقطيعة أيضا الى شرائح صغيرة ونحضر 2 جزر مبشور.

قشر الجلد من اللحم المسلوق وقطع إلى قطع صغيرة.

نحضر وعاء ونضعة على نار متوسطة ونضع بة ملعقة كبيرة من الزبدة ونقوم بتحريكها حتى تذوب تماما ثم نضيف الجزر ونطهى حتى يعطي الجزر لونه للزيت ويضاف البصل ليطهى لبضع دقائق مع التحريك بعد أن ينضج البصل والجزر ويضاف الثوم ويطهى لبضع دقائق مع التحريك المستمر بعد أن يصبح كلهم طريين نضيف 2 ملاعق من الدقيق ونتركها تنضج حتى تختفي رائحة الطحين.

ثم نضيف 2 كوب من الماء البارد ونخلطها جيدا ونضيف 6 أكواب من المرق ونغلق الغطاء ونتركه يغلي وننزع الرغوة عليه ونضيف مقدار كوب شاي من الشعرية لمدة 10 دقائق. على نار متوسطة بعد أن تنضج النودلز ، أضيفي اللحم ونقوم بوضع 2 ملعقة صغيرة من الملح و ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود الآن ونقوم بتحريكهم جيدا ونتركة على نار متوسطة لمدة 2-3 دقائق أخرى ثم أطفئي الموقد.

وأخيرًا نقوم بأضافة البقدونس المفروم جيدًا ونقوم بتحريكهما مع بعض والان جاهز الآن لتقديم شوربة شهية ولذيذ جدا لدرجة.