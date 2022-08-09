وصفة سهلة لإعداد البان كيك بالنوتيلا والكراميل في المنزل مثل الجاهز

وصفة سهلة لإعداد البان كيك، من الوصفات التي تبحث عنها ربات البيوت بكثرة حيث تمكنت حلوي البان كيك من إكتساب شهرة كبيرة ونالت إعجاب الكثير سواء الأطفال أو الكبار، والبان كيك سهل التحضير وذو مذاق رائع، ونستعرض لكم اليوم وصفة لإعداد البان كيك بالنوتيلا والكراميل بكل سهولة.

وصفة سهلة لإعداد البان كيك بالنوتيلا والكراميل

يعتبر البان كيك من ألذ وأشهى وجبات الفطور وتحرص الكثير من الأمهات على إعدادها لأطفالها، وتعد أيضا من وجبات التحلية الخفيفة بعد تناول الوجبات الرئيسية ولكن لا ينصح بتناول البان كيك بكثرة، ولذلك لأنه يحتوي على الكثير من السعرات الحرارية.

مقادير عمل البان كيك

من الأفضل تحضير صلصة الكراميل بكمية كبيرة وحفظها في الثلاجة كي نستخدمها لاحقا لأي نوع من الحلويات وليس البان الكيك كراميل فقط.

إثنين كوب دقيق أبيض.

معلقة كبيرة بيكنج بودر.

ثلاث حبات بيض كبيرة الحجم.

إثنين كوب حليب سائل.

رشة فانيلا.

مكونات صوص النوتيلا والكراميل

نصف كوب شيكولاتة نوتيلا.

كوب ونصف سكر أبيض.

معلقة كبيرة زبدة.

كوب ونصف كريمة سائلة.

إثنين معلقة كبيرة ماء.

خطوات التحضير

في وعاء عميق نقوم بخفق البيض جيدا ثم نضيف الدقيق والحليب مع الاستمرار في التقليب.

نقوم بإضافة البيكنج باودر والسكر ويقلب جيدا لتتجانس المكونات ويغطي الوعاء ونضعه بالثلاجة ساعة كاملة.

بعد مرور الوقت نخرج البان كيك من الثلاجة ويقلب بالمعلقة جيدا، ونضع مقلاة تيفال على النار وتدهن بالزبدة.

يصب مقدار من خليط البان كيك بالمقلاة ويترك لمدة دقيقتين وتترك حتى تظهر فقاعات، ثم يقلب على الجهة الأخري وتترك لدقيقتين حتى تنضج.

بعد أن تنضج يرفع البان كيك ويوضع بطبق يغطي لفوطة نظيف ليظل دافئ طري.

تكرر الخطوة السابقة حتى تنتهى الكمية.

خطوات تحضير صوص الكراميل والنوتيلا