وصفة الميني سندويشات

مكونات عجين خبز السندويشات:

كوب إلا ربع من الماء الدافئ.

كوب إلا ربع من الحليب.

1/3 كوب من الزيت.

بياض بيضتين.

صفار بيضة لطلي.

ملعقة من السكر.

ملعقة من خميرة الخبز.

رشة ملح.

نصف كيس من الخميرة الكميائية (البيكنج باودر).

4 أكوب من الدقيق الأبيض (سعة الكوب المستعمل 250 مل لتر).

صلصة الدجاج:

صدر دجاج.

ملعقة صغيرة من الكاري.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة كمون.

ملعقة صغيرة كزبرة.

ملعقة صغيرة زنجبيل.

ملعقة صغيرة كركم.

ملعقة صغيرة كراوية.

5 ملاعق كبيرة زيت.

ملعقة كبيرة من صلصة الخردل (الموتارد).

2 ملاعق من الياغورت الطبيعي.

الصلصة الصفراء:

كوب من الكريمة السائلة.

جبن موزاريلا.

جبن غرويار.

رشة ملح.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة كركم.

طريقة تحضير العجين:

في إناء نقوم بسكب السوائل أولا نبدأ بالماء والحليب والزيت والبياض، نخلط جيدا بالمخلاط اليدوي ثم نضيف خميرة الخبز مع السكر، نقوم بإضافة الدقيق تدريجيا مع الملح والخميرة الكميائية، نعجن جيدا حتى نتحصل على عجينة ملساء ورطبة نغطيها بورق السلوفان ونتركها تختمر لمدة ساعة ونصف.

بعد الاختمار نشكلها دوائر متوسطة الحجم، نفتح العجينة على شكل مستطيل الساندويش ومن ثم نقوم بطيها ووضعها على صينية مفروشة بورق الطهي نقوم بطلي جميع السندويشات بصفار البيض ونتركها ترتاح مدة نصف ساعة ليتضاعف حجمها، ثم ندخل الصينية إلى الفرن على درجة حرارة 220 درجة مئوية لمدة عشرة دقائق.

طريقة عمل صلصة الدجاج:

في وعاء نقوم بتقطيع الدجاج إلى قطع متوسطة الحجم نضيف إليه كل التوابل السابقة ذكرها والزيت مع الياغورت الطبيعي وصلصة الخردل ونقوم بمزجها جيدا مع الدجاج، في مقلاة نضع الدجاج المتبل يستوي على الفرن مع التقليب إلى أن يصبح جاهز.

تحضير الصلصة الصفراء:

في كسرولة نسكب الكريمة السائلة نضيف إليها كل من جبن الموزريلا والغرويار مع الفلفل الأسود والكركم والملح نخلط المزيج، ثم نضعه على النار قليلا حتى يصبح الجبن ذائب.

وفي الأخير نخرج صينية الخبز من الفرن ونقوم بحشو السندويشات بالدجاج المتبل ونضيف علية صلصة الجبن الصفراء كما يمكنكم إضافة شرائح من الطماطم والزيتون للتزين، نرفق الطبق بالبطاطس المقلية وذلك حسب رغبتكم.