وصفة الأرز المبهر الشهي مع الدجاج والبازلاء

الأرز من الأطعمة الأساسية والرئيسية في أي بلد، ولا يخلو منه أي مطبخ، خاصة في الدول العربية ، يحبه الكبار والصغار فهو يدخل في العديد من الوصفات ويمكن إضافة إليه العديد من الأطعمة الأخرى المفضلة ليصبح وصفة مميزة ورائعة، هذا بالإضافة إلى فوائده المذهلة والصحية جدًا وتزداد قيمته الغذائية عند إضافة الخضار أو اللحوم اليه، واليوم سوف نقدم لكم وصفة مغذية جدًا تحتوي على الأرز والبازلاء والدجاج في طبق واحد سريعة التحضير ولا تستغرق وقت أو مجهود، وتمنحك قيمة غذائية عالية

طريقة عمل الأرز المبهر بالدجاج والبازلاء

عدة خطوات سهلة لتحضير الأرز المبهر مع البازلاء والدجاج، وهى كما يلي:

المكونات

كوب من الأرز البسمتي.

2 صدر دجاج.

ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

2 ملعقة سمنة كبيرة.

بصلة متوسطة الحجم.

ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة.

1/4 ملعقة من الكركم.

1/2 ملعقة من الكاري.

1/4 ملعقة فلفل اسود

ملعقة صغيرة ملح.

مكسرات للتزيين.

كوب وربع ماء ساخن.

طريقة التحضير