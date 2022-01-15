وصفة الأرز المبهر الشهي مع الدجاج والبازلاء
الأرز من الأطعمة الأساسية والرئيسية في أي بلد، ولا يخلو منه أي مطبخ، خاصة في الدول العربية ، يحبه الكبار والصغار فهو يدخل في العديد من الوصفات ويمكن إضافة إليه العديد من الأطعمة الأخرى المفضلة ليصبح وصفة مميزة ورائعة، هذا بالإضافة إلى فوائده المذهلة والصحية جدًا وتزداد قيمته الغذائية عند إضافة الخضار أو اللحوم اليه، واليوم سوف نقدم لكم وصفة مغذية جدًا تحتوي على الأرز والبازلاء والدجاج في طبق واحد سريعة التحضير ولا تستغرق وقت أو مجهود، وتمنحك قيمة غذائية عالية
طريقة عمل الأرز المبهر بالدجاج والبازلاء
عدة خطوات سهلة لتحضير الأرز المبهر مع البازلاء والدجاج، وهى كما يلي:
المكونات
- كوب من الأرز البسمتي.
- 2 صدر دجاج.
- ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.
- 2 ملعقة سمنة كبيرة.
- بصلة متوسطة الحجم.
- ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة.
- 1/4 ملعقة من الكركم.
- 1/2 ملعقة من الكاري.
- 1/4 ملعقة فلفل اسود
- ملعقة صغيرة ملح.
- مكسرات للتزيين.
- كوب وربع ماء ساخن.
طريقة التحضير
- قومي بتحضير المكونات السابقة وابدأي بوضع مقلاة على النار واضيفي لها السمن والزيت النباتي على نار متوسطة.
- ضيفي اليه قطع الدجاج المتاحة لديك وقلبيها حتى تحمر قليلا وتأخذ اللون الذهبي الرائع.
- ثم ضيفي إليها البصل بعد تقطيعه وقلبي حتى يصبح البصل أيضا ذهبي اللون.
- قومي بإضافة البازلاء مع التقليب لمدة 5 دقائق، ثم أضيفي البهارات والملح وقلبي الخليط جيدًا.
- قومي بغسل الأرز جيدًا وتصفيته ثم ضفيه إلى مزيج البازلاء والدجاج وضعي مقدار الماء الساخن المناسب واتركيه لمدة 35 دقيقة على النار، تبدأ عملية التسوية بغليان الخليط على نار مرتفعة ثم نهدأ النار قليلًا لتنضج الوصفة على نار هادئة.
- بعد تمام النضج يمكنك تقديم الوصفة ساخنة و تزينها ببعض المكسرات المفضلة أو أي إضافة مناسبة.