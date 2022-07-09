ورقة وقلم واكتبي معايا يا ست الكل.. طريقة الشربيني لعمل الفتة بالخل والثوم

تهتم الكثير من الأسر المصرية بإعداد الكثير من الوجبات والأكلات في عيد الأضحى، كأحد مراسم الاحتفال بحلول العيد، ويتم إعداد العديد من الوجبات والأطباق المميزة التي يكون اللحم هو المكون الرئيسي لها، وتهتم العديد من السيدات باتباع وصفات الشيف الشربيني، فهو أحد أشهر الطباخين في مصر، ويقدم باقة مميزة من الوجبات والأكلات، بوصفات رائعة ومميزة، ويتضمن هذا المقال مكونات وطريقة عمل الفتة بالخل والثوم طبقًا لتعليمات الشيف الشربيني.

مكونات الفتة بالخل والثوم طريقة الشيف الشربيني

تعتبر الفتة أحد الأطباق الرئيسية التي تقدمها الأمهات وربات المنزل خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك، وتبحث الكثير من ربات المنزل عن طريقة تحضيرها ومكوناتها الرئيسي، ويفضل عدد كبير من الأمهات اتباع تعليمات الشيف الشربيني، الذي أوضح مكونات الفتة بالخل والثوم والتي تتمثل في التالي:

حم مكعبات.

ورق لورا.

حبهان.

بهارات.

جزر.

كرفس.

بصل.

ثوم.

عصير طماطم.

صلصة طماطم.

عيش بلدي.

أرز.

سمنة.

ملح وفلفل أسود.

طريقة عمل الفتة بالخل والثوم للشيف الشربيني

يعتبر الشيف الشربيني أحد أفضل الطباخين في مصر، ويقدم الشربيني الكثير من الوجبات المميزة بالنكهات والوصفات الخطيرة، ومنها طريقة عمل الفتة بالخل والثوم، وهي أحد الطرق المميزة لعمل الفتة، ويمكن عملها من خلال تجهيز المكونات الرئيسية للطبق واتباع الخطوات التالية: