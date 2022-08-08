وإنتي قاعدة في البيت.. طريقة طبخ الكبسة السعودية بالدجاج المشوي

تشتهر المملكة العربية السعودية بأكلة الكبسة وهي عبارة عن الأرز مع الدجاج أو اللحم، وهي أكلة شعبية بالمملكة ويحبها الجميع سواء داخل السعودية أو خارجها بكافة الدول العربية..

مقادير الكبسة السعودي بالدجاج

كيلو جرام من الدجاج

3 أكواب من الأرز البسمتي

3 ملاعق كبيرة من الطماطم

3 حبات من الطماطم

بصلتان كبيرتان

4 فصوص ثوم

نصف كوب من الزيت

بهارات وفلفل أسود وملح

أعواد قرنفل

فلفل أخضر وألوان

طريقة طبخ الكبسة السعودي

-ضعي الزيت في قدر على النار ثم ضيفي البصل والثوم وقلبيهم حتى يصبح البصل أصفر اللون.

-ضيفي الفلفل الأخضر والألوان وقلبي حتى يذبل الفلفل.

-ضيفي معجون الطماطم ثم البهارات والطماطم المفروم واتركي الخليط على النار.

-ضيفي الدجاج واغمريه بالماء، واتركي الخليط يغلي حتى ينضج بشكل كامل.

-ارفعي الدجاج بعد النضج من المرق، وضعي الأرز حتى ينضج الأرز.

طريقة شوي الدجاج

قومي بشوي الدجاج بعد النضج لكي يعطي الوجبة نكهة لذيذة، وقومي بالتالي:

-احضري صينية واسعة وامسحي السطح بكمية قليلة من معجون الطماطم ثم ضعي كمية من الكركم.

-ضعي الدجاج في الصينية وضعيها في فرن ساخن على درجة حرارة 180 درجة.

طريقة التقديم

-ضعي الأرز في وعاء واسع والدجاج فوقه، ثم ضعي المكسرات حسب الرغبة.