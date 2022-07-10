هتنبهري بالنتيجة.. مكون سحري في تنضيف الكرشة بالبيت في ثواني بدون رائحة زفارة

تبحث السيدات مع قدوم عيد الأضحى على طريقة تنضيف الكرشة بسهولة تامة وبدون أي مجهود، حيث تعد الكرشة من أهم الأطباق التي يتم تحضيرها على مائدة الغذاء في العيد لمذاقها الرائع، كما إنها تمد جسم الإنسان بنسبة من البروتين، وسنستعرض معكم أسهل طريقة لتنظيف الكرشة في البيت.

تنضيف الكرشة

تتعدد طرق تنظيف الكرشة، ولكن دائماً ما ترغب السيدات في معرفة الطريقة التي لا تجعل بها رائحة زفارة ولا تحتاج إلى وقت طويل في تنضيفها، وهناك مكون سحري سيساعدك في تنضيف الكرشة في ثواني معدودة وهو الريفو، وعليكي اتباع هذه الخطوات التي ستجعل الكرشة ناصعة البياض وبدون أي روائح:-

أولاً عليكي بتحضير هذه المكونات “دقيق، ليمون، معلقة قرفة، 2 حباية ريفو”.

ثم قومي بتقطيع الكرشه إلى قطع وسط، حتى يسهل تنظيفها.

احضر طبق، واضع فيه ماء ساخن، و2 حباية من الريفو وإذابتهم في الماء جيداً.

ضع قطع الكرشة في الماء الساخن بالريفو.

وقم بتقشير الطبقة الموجودة على الكرشة بطريقة سهلة بدون الحاجة إلى السكين.

احضر طبق نظيف واضع فيه ماء ودقيق، واعصر عليهم 2 ليمونة ومعلقة قرفة.



ثم ضع فيه الكرشة التي تم تنظيفها في المحلول لمدة 5 دقائق.

اشطف الكرشه بشكل جيد، ثم قم بوضعها في الكيس.

وبهذه الطريقة من الممكن أن نضع أكياس الكرشة التي تم تنضيفها في الفريزر، وإخراجها منه عند طهيها وستصبح طازجة ولذيذة.