هتاكلى صوابعك وراها.. طريقة عمل أفضل وجبات عيد الأضحى المبارك

يهتم المسلمين من مختلف دول العالم بالاحتفال بعيد الأضحى المبارك، وتعتبر العزومات والولائم التي تتضمن أنواع مختلفة وكثيرة من الأكلات، أحد مظاهر الاحتفال التقليدية بعيد الأضحى المبارك، ويهتم الكثيرين بإعداد الوجبات التي تحتوي على المكون الأساسي من اللحوم، مثل الكفتة والممبار ورقاق باللحمة والفتة وغيرها من الوجبات والأطباق المرتبطة بعيد الأضحى المبارك، ويفضل البعض شراء الأطعمة الجاهزة من المطاعم خلال عيد الأضحى، ولكن لا يوجد داعي لذلك في حالة اتباعك للطرق إعداد الوجبات التالية.

مكونات الفتة

تعتبر الفتة أحد الأطباق الرئيسية خلال عيد الأضحى المبارك، وهي أحد الوجبات المميزة التي يتم تقديمها في أول أيام عيد الأضحى، وتعتبر اللحوم هي المكون الرئيسي للفتة، ويمكن إعدادها من خلال التالي:

يلزم أولًا إعداد صلصة الفتة والتي تتكون من: كيلو طماطم 3 ملعقة كبيرة ثوم مفروم 4 ملعقة كبيرة خل ربع كوب زيت ملح فلفل أسود.

تتضمن الخطوة الثانية إعداد أرز الفتة ومكوناته: كيلو و نصف أرز مصري 2 ملعقة كبيرة ثوم مفروم 2 ملعقة كبيرة خل ربع كوب زيت ماء مغلى ملح

يتم بعد ذلك سلق اللحمة ومكوناتها: كيلو لحمة قطع ضاني بالعضم بصل جزر طماطم 2 مكعب مرقة لورا بودر حبهان بودر.

بعد ذلك تأتي خطة الطشة ومكوناتها: ملعقة كبيرة سمنة 2 ملعقة كبيرة ثوم 2 ملعقة كبيرة خل زيت



خطوات تحضير الفتة

يتم تحضير الفتة تبعًا لمجموعة من الخطوات التي تتضمن تحضير الأرز وتحضير الصلصة والعيش، وبعد ذلك سلق اللحمة وعمل الطشة، وتتم تلك الخطوات من خلال التالي:

تحضير الأرز: نضع حلة على النار. نضع بالحلة الزيت والثوم. نشوح قليلا بدون أن يأخذ لون. نضع الخل ثم الأرز ويقلب الأرز جيدًا. نضيف الملح ونضع الماء المغلي. كمية الأرز نفس كمية المياه نضع ل10 أكواب أرز نضع 10 أكواب مياه. نغطي على الأرز ونتركه يغلى، وبمجرد أن يغلى نهدئ النار.

