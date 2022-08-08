من المطبخ التركي.. طريقة عمل العاشورة التركية بالفاصوليا البيضاء والرمان

تحتفل البلاد الإسلامية بيوم عاشوراء وهو اليوم العاشر من شهر محرم، والذي يستحب فيه الصيام تطبيقًا لسنة رسول الله (ص)، وهو يوم ذو فضل عظيم، فقد ورد فيه عن أبي قتادة رضي الله عنه وأرضاه، أن قال :”صيام يوم عاشوراء، أحتسب على الله أن يُكفر السنة التي قبله”.

وفي هذا اليوم الفضيل، يحتفل العالم الإسلامي بطقس لا يخلو من الأكلات الخاصة، فمثل الاحتفال بعيد الفطر وخبز الكحك، تحتفل البيوت في البلاد الإسلامية بطبق عاشورة وهو عبارة عن خليط من القمح والحليب مع إضافات خاصة لكل بلد، بل ولكل منزل.

وهنا سنقدم لكي طريقة مختلفة للعاشورة، من المطبخ التركي، والتي تسمى بالهريسة التركية..

مقادير العاشورة التركية

2 كوب قمح

كوب فاصوليا بيضاء مسلوقة

كوب حمص مسلوق

كوب بندق

2 كوب سكر

كوب من (اللوز- عين جمل- تين مجفف- مشمش مجفف- رمان)

ملعقة زبيب أسود

ملعقة زبيب أصفر

ملعقة اراصيا

ملعقة قرنفل

نصف معلقة ملح

طريقة تحضير العاشورة التركية

-اغسلي القمح وقومي بنقعه ليلة كاملة في الماء.

-قومي بسلق القمح لمدة ساعتين حتى ينضج تماما، ثم قومي بتصفيته من الماء.

-اغسلي الأرز وضعيه على القمح المسلوق وضغي ماء مغلي، ثم ارتكي الخليط بنصف ساعة.

-ضيفي إلى الخليط الحمص المسلوق والفاصوليا البيضاء المسلوقة.

-ضعي فوق الخليط المكسرات والفواكه المجففة، والزبيب والأراصيا ثم قلبي المكونات مع بعضها بعض جيدًا.

-ضيفي السكر للخليط السابق، وقلبي جيدًا حتى يذوب السكر، ثم ضيفي كمية مناسبة من الماء.

-ضعي القرنفل في وعاء صغير مع بعض الماء، وبعد غليانه قومي بتصيته وإضافته لخليط العاشورة التركية.

-اتركي الخليط يغلي لمدة نصف ساعة، ثم ارفعيه من على النار، واتركيه حتى يبرد تماما.

-صبي الخليك في كؤوس التقديم، ثم قومي بإضافة الفواكه المجففة والرمان والمكسرات للتزيين حسب الرغبة.