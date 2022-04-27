مقادير وطريقة عمل البط المشوي بالبرتقال

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تتفنن كل ربة منزل في تقديم البط بطرق وأشكال مختلفة ويتوسط البط أي سفرة في أي عزومة بلا منازع ويوضع بجانبه المحاشي المشكلة، واليوم سوف نقدم طريقة لعمل البط بالبرتقال الذي يعطيه طعم رائع.

مكونات عمل البط بالبرتقال:

معلقة صغيرة من السبع بهارات.

معلقة صغيرة من الملح.

معلقة صغيرة من الفلفل الأسود.

معلقة بابريكا.

ربع كوب من الخل الأبيض.

ربع كوب من عصير البرتقال.

ربع كوب من الزيت.

نصف كوب من الماء.

معلقة كبيرة من دبس الرمان.

معلقة كبيرة من الصويا صوص.

طريقة عمل البط بالبرتقال: