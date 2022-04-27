مقادير وطريقة عمل البط المشوي بالبرتقال
تتفنن كل ربة منزل في تقديم البط بطرق وأشكال مختلفة ويتوسط البط أي سفرة في أي عزومة بلا منازع ويوضع بجانبه المحاشي المشكلة، واليوم سوف نقدم طريقة لعمل البط بالبرتقال الذي يعطيه طعم رائع.
مكونات عمل البط بالبرتقال:
- معلقة صغيرة من السبع بهارات.
- معلقة صغيرة من الملح.
- معلقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- معلقة بابريكا.
- ربع كوب من الخل الأبيض.
- ربع كوب من عصير البرتقال.
- ربع كوب من الزيت.
- نصف كوب من الماء.
- معلقة كبيرة من دبس الرمان.
- معلقة كبيرة من الصويا صوص.
طريقة عمل البط بالبرتقال:
- في وعاء كبير نقوم بوضع الخل وعصير البرتقال والزيت ودبس الرمان والصويا صوص والماء والبهارات.
- يتم مزج المكونات جيدا ثم نقوم بوضع البطة في التتبيلة بعد تنظيفه جيدا ونزع أي ظفارة.
- يتم ترك البط في التتبيلة لمدة ثلث ساعة ثم نقوم بقلب البطة على الجانب الأخر وتترك لمدة نصف ساعة.
- نحضر صينية كبيرة ونضيف إليها 2 كوب من الماء وورق لورا وقرفة عيدان وحبهان وجزر وبصل.
- ثم نضع فوق الصينية شبكة لوضع البطة فوقها. نحضر طبق عميق نضيف فيه ملعقة من زيت الزيتون وملعقة من دبس الرمان.
- نقوم بدهن البطة من الجانبين بالخليط ونقوم بتغطية البطة ورق فويل وندخلها الفرن على أعلى درجة حرارة.
- بعد مرور نصف ساعة نخفض درجة حرارة الفرن إلى 180 درجة مئوية ونترك البطة لمدة ساعة ونصف في الفرن.