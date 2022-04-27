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معمول هش ولذيذ ويذوب بالفم بطريقة سهلة مميزة أو ما يعرف بالمعمول بالعجوة من التمر الفاخر بطريقة سهلة مميزة مضمونة 100% لصناعة معمول العيد بالسميد والدقيق هش ولذيذ يذوب بالفم مع كل أسرار نجاحه، حيث أنه ومع اقتراب عيد الفطر المُبارك تقوم الكثير من السيدات بالحب عن وصفات وطريقة تحضير صُنع معمول التمر السهل، واليوم وبالتعاون مع المُبدعة آلاء حوراني سوف نتعرف على أسهل طريقة لعمل معمول هش ولذيذ ويذوب بالفم بطريقة سهلة مميزة.

طريقة معمول هش ولذيذ ويذوب بالفم

دقيق طحين (3كوب)

سميد ناعم (4كوب)

سمنة مذابة بحرارة الغرفة (2 كوب ونصف)

حليب بودرة (4 ملعقة كبيرة )

ماء الزهر (نصف كوب )

قطر بارد (كوب )

بيكنج باودر (نصف ملعقة صغيرة )

مكونات حشوة التمر للمعمول

سمنة ( ملعقة كبيرة ) عجوة تمر مطحون ( 1كيلو ) ماء الزهر (2 ملعقة صغيرة) قرفة (نصف ملعقة صغيرة)

طريقة تحضير عجينة معمول هش ولذيذ ويذوب بالفم بطريقة سهلة مميزة

في وعاء نضيف الدقيق والسميد المطحون ونضيف عليهم السمنة المذابة يفضل أن تكون سمنة حيوانية.

نجمع العجين بأصابع اليد حتى تتجانس نضعها في الثلاجة مدة 4 ساعات ثم نحاول تقطيع العجين بملعقة.

وبعدها نضيف حليب البودرة والبكينج باودر وماء الزهر ونضيف القطر البارد بالتدريج مع تجميع العجين بأصابع اليد مدة عشر دقائق تقريباً

نستمر بالعملية حتى تُصبح المكونات متجانسة وبعدها نتركها ترتاح في الثلاجة مدة ساعة كاملة لترتاح.

طريقة حشوة التمر للمعمول