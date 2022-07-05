مشروبات سهلة التحضير ومنعشة للتخلص من حر الصيف

الكثير من الأشخاص يبحثون عن مشروبات سهلة ومنعشة حتى يتم تناولها في فصل الصيف، وهذا بسبب الارتفاع الشديد في درجة الحرارة مما يؤدى إلى الشعور بالعطش الشديد والرغبة في الحصول على مشروب منعش، ويوجد العديد من المشروبات المنعشة التي بإمكانك تحضيرها في المنزل بكل سهولة، وسنتعرف خلال هذا المقال على كيفية تحضير هذه المشروبات.

مشروبات منعشة سهلة

يوجد الكثير من المشروبات التي يتناولها الإنسان وبعدها يشعر بالانتعاش وانخفاض درجة الحرارة، ومن ضمن هذه المشروبات الآتي:

الليمون بالحليب والنعناع

يعمل هذا المشروب على إعطاء الانتعاش للجسم وترطيبه، وهذا ما يحتاجه الجسم في فصل الصيف ويتم تحضيره كالآتي:

المكونات

عدد 5 من الليمون المقشر. كوبان ونصف من الماء (حجم كبير). عدد 6 من أوراق النعناع الأخضر. 5 ملاعق كبيرة من السكر. نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا. كوبان وربع من الحليب (حجم كبير).

طريقة التحضير

قومي بإحضار الخلاط الكهربائي وضعي فيه جميع المكونات وقومي بضربهم جيداً حتى تحصلي على خليط متجانس المكونات.

قومي بتصفية العصير باستخدام مصفاة ضيقة جداً للتخلص من جميع الشوائب.

ثم ضعي العصير في الثلاجة لمدة ثلاث ساعات قبل تقديمه، حتى يقدم باردًا.

ثم ضعي العصير في أكواب التقديم وبذلك يصبح جاهز لتناوله.

سموثى البطيخ

البطيخ يعتبر من الفواكه المنعشة في فصل الصيف، وذلك لأنه يحتوي على كمية كبيرة من المياه فتعطي الجسم الانتعاش والترطيب الذي يحتاجه، ويزيد تحضير سموثى البطيخ من فاعليته في الانتعاش والترطيب لوجود الثلج به، وطريقة تحضيره كالآتي:

مكعبات ثلج. كوب ونصف من الحليب. ثلاث ملاعق صغيرة من السكر. شريحة بطيخ متوسطة الحجم.

طريقة التحضير