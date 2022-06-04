متحسسيش ولادك بالملل.. طريقة عمل مكرونة بالجمبري في المنزل

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يعد السي فود بكافة أنواعه من الأكلات التي يعشقها الكثير من أفراد الأسرة، والتي يمكن تناولها سواء بوجبة العشاء أو الغذاء، لما لها من مذاق خاص وفوائد صحية عديدة للجسم، كما يمكن تحضيرها في المنزل بخطوات بسيطة، ولا يحتاج عمل المكرونة بالجمبري إلى الوقت الطويل أو المجهود لتحضيرها، فهي من الأكلات سهلة التحضير ويمكن تقديمها للضيوف أو أفراد الأسرة بكل سهولة.

مقادير عمل المكرونة بالجمبري

يجب تحضير بعض المقادير الضرورية لعمل المكرونة بالجمبري في المنزل على النحو التالي:

ربع كوب من الزبدة وكوب جبن مبشور، ونصف كوب جبنة بارميزان مبشورة.

مكرونة فتوشني حسب الرغب، وعلبة كريمة لبناني، وبصلة كبيرة مفرومة.

معلقتين من زيت الزيتون و3 فصوص ثوم مطحون.

نصف كيلو من الجمبري الطازج أو المجمد حسب الرغبة.

طريقة عمل مكرونة الجمبري

بعد تحضير المقادير المطلوبة، يمكن تحضير مكرونة الجمبري في المنزل بخطوات بسيطة على النحو التالي: