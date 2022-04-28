كيفية عمل معكرونة النجرسكو بالمنزل

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يمكنك/ي تقديم معكرونة “النجرسكو” -الشهيرة- كوجبة منفردة لا تحتاج إلى أصناف أخرى من الطعام؛ فهي تحتوي على كل العناصر المطلوبة والتي يحتاج إليها الجسم وأيضا كي لا ننسى أنها وجبة محببة كثيرا للأطفال والكبار أيضا بالطبع…لذلك تعرفي معنا طرق عمل تلك المعكرونة اللذيذة.

طريقة تحضير معكرونة “النجرسكو”

مقادير ومكونات “صوص البشاميل للنجرسكو”



1/كيلو من الحليب الطازج كامل الدسم

600/ج ” أي حوالي كيلو إلا ربع “من المعكرونة الإسباجيتي

ثلاثة ملاعق كبيرة من الدقيق الأبيض

ثلاثة ملاعق كبيرة من السمن

رشة ملح

مكعب مرقة دجاج “ماجي”

رشة صغيرة من الفلفل الأسود

مكعبين من الجبن الكريمي “بريزيدون أو كيري “

مكونات تتبيلة صدور الفراخ الشرائح

كيلو إلا ربع من الصدور المخلية والمقطعة شرائح رفيعة

ربع ملعقة ملح

ربع ملعقة من البابريكا

ربع ملعقة من الثوم الباودر والبصل الباودر

فلفل أسود مطحون

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون “أو أي زيت نباتي “

ثمرة كبيرة من الفلفل الملون “الأحمر والأصفر”

بصلة واحدة شرائح

2 حبة من الطماطم المقطعة شرائح

كمية من الزيتون الأسود الشرائح

طريقة عمل بشاميل النجرسكو

أولا ضعي السمن في إناء كبير، ثم أضيفي إليه الدقيق الأبيض وقومي بالتقليب جيدا

ابدئي في سكب اللبن بالتدريج مع التقليب المستمر حتى يمتزج الخليط دون تكتل

بعد ذلك أضيفي الملح والفلفل ومرقة الدجاج وقومي بالتقليب المستمر

وأضيفي الجبن المتوفر لديكي

آخرا وبعد التقليب الجيد, اتركي الخليط ليهدأ جانبا حتى تقومي بسلق المعكرونة الإسباجيتي

احضري المعكرونة وضعي عليها أكثر من نصف كمية صوص البشاميل واتركي الباقي للوجه

طريقة تسوية صدور الفراخ الشرائح

أولا ضعي طاسة متوسط الحجم على النار دون وضع زيت أو أي دهن بها واتركي الطاسة حتى تسخن جيدا

ضعي الدجاج وحركيه مرة واحدة وليس أكثر حتى لا تجف عصارته ثم ضعي التوابل الخاصة به من بابريكا وثوم باودر وبصل باودر والملح والفلفل أيضا.

ابدأي حينئذ بالتقليب البسيط ثم أضيفي البصل أولا وحركيه جيدا حتى يذبل وبعد ذلك أضيفي الفلفل الملون والطماطم واليزتون الأسود الشرائح وقومي بالتقليب حتى يمتزج الخليط ويتجانس سويا

طريقة التحضير والتقديم