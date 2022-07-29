كيفية طبخ صدور فراخ محشوة بالجبن
قدمي على مائدتك وصفات صدور الدجاج بطريقة مميزة ومختلفة، تعرفي على طريقة عمل صدور الدجاج المحشوة بجبنة الفيتا على شكل لفائف محمرة ولذيذة .
فقط ستون دقيقة ستكون كافية لتجهيز الوجبة التي تكفي لأربعة أشخاص .
المكونات :
- أربعة صدور مفرومة من الفراخ.
- كوب واحد من الفطر.
- كوب مفروم من الفلفل الملون.
- عودان من البصل الأخضر المفروم.
- نصف كوب من الزبدة.
- زيت نباتي: 2)) ملعقة كبيرة.
- نصف كوب (مقطع) من الجبنة الفيتا.
- عصير الليمون.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
كيفية التحضير :
- نقوم بتسخين ملعقة كبيرة من الزيت مع الزبدة في مقلاة، ثم نضيف الفطر ونقلب حتى يصبح مصفر.
- نضيف البصل الأخضر والفلفل الملون ونتبل بالملح والفلفل حتى تنضج المكونات.
- نرفع المقلاة عن النار، ثم نوزع الخلطة فوق شرائح الفراخ، ونلف الفراخ في لفافة ونغلقها بأعواد الأسنان.
- في نفس المقلاة نضع ملعقتين من الزبدة وبقية الزيت ونحمر لفائف الفراخ لمدة عشرة دقائق من جميع الجوانب، حتى يصبح لون الفراخ ذهبياً.
- نضع الفراخ في الفرن ونضيف الملح والفلفل وباقي الزبدة ونغطي الطبق بورق الألمنيوم ونضعه على حرارة 180 درجة لمدة ثلاثين دقيقة ثم نحمر الوجه ونقدمها ساخنة.