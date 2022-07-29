وصفات طبخ

كيفية طبخ صدور فراخ محشوة بالجبن

صدور فراخ محشوة بالجبن

صدور فراخ محشوة بالجبن

قدمي على مائدتك وصفات صدور الدجاج بطريقة مميزة ومختلفة، تعرفي على طريقة عمل صدور الدجاج المحشوة بجبنة الفيتا على شكل لفائف محمرة ولذيذة .

فقط ستون دقيقة ستكون كافية لتجهيز الوجبة التي تكفي لأربعة أشخاص .

كيفية طبخ أرز بخاري بالفراخ على الطريقة السعودية

طريقة سهلة لتحضير المعمول السعودي اللذيذ

صدور فراخ محشوة بالجبن

المكونات :

 

  • أربعة صدور مفرومة من الفراخ.
  • كوب واحد من الفطر.
  • كوب مفروم من الفلفل الملون.
  • عودان من البصل الأخضر المفروم.
  • نصف كوب من الزبدة.
  • زيت نباتي: 2)) ملعقة كبيرة.
  • نصف كوب (مقطع) من الجبنة الفيتا.
  • عصير الليمون.
  • ملعقة صغيرة من الملح.
  • نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

 

كيفية التحضير :

صدور فراخ محشوة بالجبن

  1. نقوم بتسخين ملعقة كبيرة من الزيت مع الزبدة في مقلاة، ثم نضيف الفطر ونقلب حتى يصبح مصفر.
  2. نضيف البصل الأخضر والفلفل الملون ونتبل بالملح والفلفل حتى تنضج المكونات.
  3. نرفع المقلاة عن النار، ثم نوزع الخلطة فوق شرائح الفراخ، ونلف الفراخ في لفافة ونغلقها بأعواد الأسنان.
  4. في نفس المقلاة نضع ملعقتين من الزبدة وبقية الزيت ونحمر لفائف الفراخ لمدة عشرة دقائق من جميع الجوانب، حتى يصبح لون الفراخ ذهبياً.
  5. نضع الفراخ في الفرن ونضيف الملح والفلفل وباقي الزبدة ونغطي الطبق بورق الألمنيوم ونضعه على حرارة 180 درجة لمدة ثلاثين دقيقة ثم نحمر الوجه ونقدمها ساخنة.
يوسف سرير

انا يوسف سرير من مواليد 20 أبريل 1994 بالجزائر كاتب محتوى في مجال الصحة والطبخ و التقنية ومختلف المجالات المفيدة أسعى إلى تقديم محتوى راقي و متميز كما أني خريج جامعة علم النفس العمل والتنظيم بالجزائر أعمل في منصب مسيير في شركة سونا الغاز بالجزائر .


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني، وهو غير مطلوب للتعليق لكن يوفر لك وسيلة للتنبيه في حال قيام شخص بالرد على تعليقك.