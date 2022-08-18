كيفية طبخ إيدام الخضار بكرات الكفتة



يعد إيدام الخضار بكرات الكفتة من الأكلات اللذيذة ذات الإقبال الكبير لبساطة مكوناتها وسرعة تحضيرها فقد تحتاج لثلاثين دقيقة فقط لتحضير وجبة تكفي لثلاثة أشخاص.

المقادير:

أولا مقادير كرات اللحم :

نصف كيلو من الكفتة.

2 ملعقة كبيرة من البقسماط.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

ملعقة صغيرة من التوابل.

2 ملعقة كبيرة من الزيت.

ثانيًا مقادير الصلصة :

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

بصلة واحدة متوسطة الحجم ومفرومة.

كوب من خليط البازيلاء والجزر.

ملعقة صغيرة من الملح.

3 حبات من الطماطم مقشرة ومقطعة.

2 ملعقة كبيرة معجون الطماطم.

نصف كوب من الماء الساخن.

ملعقة صغيرة من التوابل.

طريقة التحضير:

أولا تحضير كرات اللحم:

نضع كرات اللحم في طبق، ثم نضيف المكونات التالية:

البقسماط، ملح، بابريكا والتوابل، نخلط المكونات حتى تصبح متجانسة وموزعة جيداً.

نشكل اللحم على هيئة كرات متوسطة الحجم، نضعها في طاسة غير لاصقة، نضع الطاسة فوق النار مع إضافة الزيت وننتظر حتى تنضج.

ثانيًا لتحضير الصلصة:

نضع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون في حلة على نار عالية، ثم نضيف البصل المفروم ونقلبه حتى يصبح لونه ذهبيا، ثم نضيف البازلاء والجزر مع التقليب المستمر.

نتبل الخضار بالملح والبهارات، ثم نضيف الطماطم المفرومة ومعجون الطماطم ونسكب الماء الساخن ونقلب المكونات جيدًا.

نضيف كرات اللحم المقلية إلى الخضار في الحلة ونقلب جيداً ونغطيها ونتركها لمدة 15 دقيقة لتسبك جيدا.

نقدم الإيدام ساخنا مع الأرز الأبيض .