كيفية طبخ أرز بخاري بالفراخ على الطريقة السعودية
المطبخ السعودي مليء بالأطباق التقليدية المميزة واللذيذة، تعرفي على طريقة عمل وصفة الأرز المطهو على البخار والتي يمكنك تقديمها في مختلف المناسبات، ويتم تحضير الوصفة باللحم أو الفراخ كما ترغبين .
فقط ستون دقيقة ستكون كافية لتجهيز الوجبة التي تكفي لستة أشخاص .
المكونات :
- ست قطع من الفراخ.
- أرز بسمتي (2 كوب ).
- (2) حبة (مقطعة إلى مكعبات صغيرة) من البصل.
- 2)) حبة (مقطعة إلى مكعبات صغيرة) من الطماطم.
- 2)) ملعقة كبيرة من معجون الطماطم.
- حبة واحدة (طازجة ومبشورة) من الزنجبيل.
- ملعقة كبيرة من السمن.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- خمسة حبات من الهيل.
- عودان من القرفة.
- عشر حبات من الفلفل الأسود.
- كوب واحد من اللوز المحمص للتزيين.
كيفية التحضير :
- ضعي القليل من الزيت على نار متوسطة واقلي قطع الفراخ حتى يتغير لونها.
- يتم تقلية البصل في قدرٍ آخر على النار حتى يصبح مصفر، ثم تُضاف الطماطم مع التقليب المستمر.
- نضيف معجون الطماطم والزنجبيل والهيل والملح والفلفل والقرفة ويقلب الخليط جيداً ثم نضيف الفراخ مع كمية ماء ثم نغطي القدر ونتركه لمدة خمس وثلاثين دقيقة إلى أن يستوي الفراخ .
- ينقع الأرز في الماء ثم يصفى جيدًا، ثم يُرفع الفراخ من القدر، ونضع الأرز ويُغطى بالماء الساخن.
- نضيف السمن فوق الأرز ونخفف النار حتى يتم تسوية الأرز بالكامل.
- نضع الفراخ في الفرن ليتم تحميره.
- يُسكب الأرز المطهو على البخار في طبق التقديم، ويُغطى بقطع الدجاج، ويُزين باللوز المحمص، ويُقدم.