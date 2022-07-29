كيفية طبخ أرز بخاري بالفراخ على الطريقة السعودية

انا يوسف سرير من مواليد 20 أبريل 1994 بالجزائر كاتب محتوى في مجال الصحة والطبخ و التقنية ومختلف المجالات المفيدة أسعى إلى تقديم محتوى راقي و متميز كما أني خريج جامعة علم النفس العمل والتنظيم بالجزائر أعمل في منصب مسيير في شركة سونا الغاز بالجزائر .