كيفية تحظير كيكة جوز الهند بالكريمة



نقدم لكم وصفة كيك بمكونات بسيطة وطعم لذيذ وسهلة التحضير ومتاح تقديمها في جميع المناسبات العائلية ففي غضون ستين دقيقة فقط يمكنك عمل كيكة جوز الهند التي تكفي لستة أشخاص.

المقادير

البيض : 3 حبات.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كوب من السكر.

نصف كوب من الزيت.

2 كوب من الدقيق.

2 ملعقة صغيرة بيكينج بودر.

نصف ملعقة صغيرة بيكينج صودا.

كوب من جوز الهند.

نصف كوب من الحليب السائل.

نصف كوب من الكريمة المخفوقة للتزيين.

جوز الهند للتزيين حسب الرغبة.

مكسرات مفرومة للتزيين حسب الرغبة.

كيفية العمل :

نحضر وعاء ونقوم بخفق البيض فيه، ثم نضيف الفانيليا والسكر والزيت ونخلط المكونات جيدًا لمدة دقيقتين بالمضرب الكهربائي حتى تصبح المكونات متجانسة ويصبح لديك خليط فاتح اللون.

نضيف الدقيق والبيكنج بودر والبيكنج صودا وجوز الهند ونسكب الحليب السائل ونقلب المكونات جيدًا بملعقة حتى تتجانس ويكون لدينا خليط وقوام كيكة كريمية.

ندهن صينية الكيك بالزيت والدقيق، ثم نسكب خليط الكيك فيها.

نضع الصينية في الفرن على حرارة 180 درجة لمدة 45 دقيقة.

تُرفع الكعكة من الفرن وتترك لتبرد تمامًا، ثم تُرفع من الصينية وتوضع على طبق التقديم.

ننشر الكريمة المخفوقة على الكيكة، ونزينها بجوز الهند والمكسرات المفرومة.

نقطع الكيكة ونقدمها.