كنافة عش البلبل بأسهل طريقة ومذاق رائع

يقبل الكثير من الأشخاص على تناول كنافة عش البلبل على اختلاف أعمارهم، وذلك بسبب طعمها الرائع الذي لا يقاوم، وكذلك لشكلها المتميز الذي يجذب العين، ويعتبر هذا الصنف من الحلويات ضمن الأصناف الشرقية الشهيرة بالدول العربية، ويتهافت العديد من الأشخاص على شراء كنافة عش البلبل خلال شهر رمضان، ولكن يحتاج شرائها إلى الكثير من الأموال، ونحن اليوم بصدد تقديم هذه الوصفة للقيام بعملها في المنزل، بأسهل المكونات المتوفرة لدى ربات البيوت.

طريقة عمل كنافة عش البلبل

للقيام بصنع كنافة عش البلبل بالمنزل اتبع الآتي:

المقادير

نصف كيلو من الكنافة الشعر الطويلة.

150 جرام فستق، ويمكن الاستعانة بأي نوع مكسرات آخر.

واحد كأس من السمنة، ويجب أن تكون دافئة ومذابة.

نصف كأس من الزيت.

تحضير شربات ثقيل وبارد.

الطريقة

نقوم بإحضار إناء عميق، ونضع فيه الفسق وحوالي كأس ماء مغلي، ثم نغطي الإناء فترة لا تقل عن ساعة.

نحضر إناء آخر عميق، ونضع فيه كمية الزيت والسمنة.

ثم نأخذ جزء من الكنافة الطويلة، ونقوم بفردها بشكل طولي، وندهنها بمزيج الزيت والسمنة.

نجهز بعد ذلك غطاء أكبر قليلًا من الغطاء الخاص بالزجاجة، ونلف حوله كمية الكنافة السابق دهنها.

ثم ننزع الكنافة عن الغطاء برفق، ونضعها بصينية ذات حافة قصيرة.

ونقوم بتكرار الخطوات السابق ذكرها، حتى الانتهاء من الكمية كاملة.

يتم تصفية الفستق المنقوع في الماء، ونستخدمه في تزيين الكنافة.

بعد الانتهاء من تزيين الكنافة بالفستق، يتم إدخالها إلى الفرن، مع مراعاة أن يكون الفرن ساخن، كما يجب ضبطه على درجة 200 درجة.

تترك الصينية بداخل الفرن من 10 إلى 15 دقيقة، وذلك لكي تتحول إلى اللون الذهبي.

نقوم بإخراج الصينية من الفرن بعد تمام النضج، ونسقي كمية الكنافة بشربات ثقيل وبارد، وتترك بعض الوقت حتى تتشرب كمية الشربات بالكامل.

نرص الكنافة في طبق مناسب للتقديم، مع مراعاة تقديمها باردة.

طريقة تحضير الشربات

لتحضير الشربات الخاص بالكنافة يجب اتباع الآتي:

المقادير

2 كأس سكر.

كوب واحد ماء.

معلقة صغيرة عصير ليمون.

2 شريحة من الليمون.

الطريقة

نقوم بوضع إناء عميق على نار مرتفعة، ثم نضع بداخلها كمية الماء والسكر، ونقوم بالتقليب بشكل مستمر، حتى تتجانس جميع المكونات، ويذوب السكر بالماء، يغلي الخليط.

بعد ذلك نخفض درجة حرارة النار لتكون هادئة.

نقوم بإضافة عصير الليمون، وبعض الشرائح السابق إعدادها من الليمون، ويترك المزيج على النار يغلي فترة لا تزيد عن ثلاثة دقائق.

نرفع كمية الشربات من فوق النار، ونصبه في إناء آخر ويترك حتى يبرد.

ثم نقوم باستخدام الشربات بعد أن نتأكد أنه برد بشكل تام.

وبهذا نكون قدمنا لحضراتكم طريقة عمل كنافة عش البلبل لكل الراغبين في تجربتها.