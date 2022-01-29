كباب مشوى بخلطة الحاتى فى المنزل صحى للرجيم

يعد الكباب المشوى من أكثر الأكلات التى يحبها الجميع، بالإضافة إلى فوائده الغذائية لبناء كتلة العضلات فى الجسم، وتحسين الأداء الرياضى، ومنع فقر الدم، وسوف نتعرف معا على طريقة عمل الكباب المشوى فى المنزل بطريقة سهلة وصحية وبمكونات مضمونة وبنفس المذاق المميز دون الحاجة لشرائها بمبلغ باهظ، يمكن تقديمها مع السلطة الخضراء والبابا غنوج والطحينة مع العيش.

كباب مشوى بخلطة الحاتى فى المنزل صحى للرجيم 2 29/1/2022 - 2:47 ص

مقادير عمل الكباب المشوى

  • كيلو لحم بتلو مقطع مكعبات.
  • عصير بصلتين بدون تفل البصل.
  • حبة من الطماطم المبشورة كبيرة الحجم.
  • نصف كوب من الزيت.
  • نصف كوب من الخل.
  • خمسة ورقات لورا.
  • ملعقة صغيرة لكلا من البهارات (حبهان، قرنفل، جوزة الطيب، كزبرة ناشفة).
  • ثلاثة ملاعق كبيرة كاتشب.
  • ملح وفلفل أسود حسب الحاجة.
  • مكعبات من البصل والفلفل الألوان والطماطم.

كباب مشوى بخلطة الحاتى فى المنزل صحى للرجيم 1 29/1/2022 - 2:47 ص

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طريقة عمل الكباب المشوى فى المنزل

  • لعمل التتبيلة، يوضع عصير البصل والزيت والخل والطماطم المبشورة وورق اللورا والكاتشب والملح والفلفل الأسود والبهارات فى الكبة أو الخلاط وتخلط جيدا لتمتزج مع بعضها البعض.
  • فى وعاء عميق نضع مكعبات اللحم، ونضع عليه الخليط وتمزج جيدا حتى يتشرب اللحم من التتبيلة.
  • تترك لمدة لا تقل عن ثلاثة ساعات فى الثلاجة، يفضل تركها ليلة كاملة قبل الشوى.
  • ترص مكعبات اللحم فى أسياخ الشيش طاووق مع مكعبات من البصل والطماطم والفلفل الألوان.
  • تشوى على الفحم، أو على الشواية الكهرباء.
  • يمكن وضعها فى فرن البوتجاز على نار عالية لمدة 15 دقيقة أو حتى تمام النضج.
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عزت محمد

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