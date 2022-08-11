عدة طرق لعمل الكنافة خطوة بخطوة

الكنافة بالمانجو هي من أسهل وأشهي الحلويات الخفيفة علي المعدة, وهي عبارة عن عدة طبقات كل طبقة كنافة بينها طبقة من الكريمة وشرائح المانجو, تتميز كنافة المانجو بطعمها اللذيذ وشكلها الرائع, نقدمها إليكم في هذا المقال مع عدة طرق أخرى لعمل الكنافة.

طريقة عمل الكنافة بالمانجو

أولاً المقادير:-

نصف كيلو من الكنافة.

نصف كوب من السمنة.

نصف كوب من السكر البودرة.

نصف كيلو من المانجو الشرائح.

طريقة عمل الكريمة:-

كوب ونصف من كريمة الخفق.

علبة قشطة.

نصف كوب من السكر البودرة.

طريقة التحضير:-

نحضر صينية ونضع بها السمن ونحمص النصف كيلو من الكنافة بها حتى تأخذ لونها الذهبي.

نضيف نصف كوب من السكر البودرة مع الكنافة ونقلبهم معاً ثم نتركهم ليبردوا.

نحضر إناء نضع به كريمة الخفق ونخفقها جيداً ثم نضف عليها علبة القشطة ونصف كوب من سكر البودرة ونخفقهم ونضعهم في الثلاجة لمدة ربع ساعة.

نحضر طبق بيركس عميق أو بعض من الكاسات ونضع بها طبقه من الكنافة وبعدها طبقة من الكريمة وعليها طبقة من شرائح المانجو ثم نضع طبقه كنافه أخرى وعليها طبقة من الكريمة, وبعد ذلك نزينها بطبقة من شرائح المانجو ونتركها في الثلاجة لمدة ساعتين لتبرد وتقدم باردة.

وهنا نكون انتهينا من تحضير أحلى وألذ طبق كنافة بالمانجو.

طريقة عمل الكنافة بالمكسرات

المقادير:-

1 كيلو كنافة.

½ كيلو سمنة.

المكسرات المتوفرة لديك مثل (جوز الهند – زبيب – بندق – سوداني – فستق).

شربات.

مقادير الشربات:-

½ كيلو سكر.

1 كوب ماء.

معلقة كبيرة عصير ليمون.

طريقة عمل الشربات:-

نضع السكر والماء في إناء كبير علي النار وعند الغليان نخفض النار ونعصر عليه الليمون حتى نحصل على قوام شبيه بالعسل ونتركه يبرد, لأن شربات الكنافة لابد أن يكون بارداً والكنافة ساخنة حتى نحصل على أجمل وألذ صينية كنافة.

طريقة عمل الكنافة:-