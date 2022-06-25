طريقة مثالية لعمل الكيكة اليابانية في المنزل بسهولة

أصبحت الكيكة اليابانية من أشهر أنواع الكيك في العالم، وظهرت في مصر، في محلات بأسعار غالية جدا لهذا السبب يبحث الكثير من الناس عن طريقة سهلة و بسيطة جدا لصنع الكيكة اليابانية، وتم تسمية هذه الكيكة الكيكة الإسفنجية لأنها هشة جدا.

مقادير عمل الكيكة اليابانية

80 جرام من الدقيق. 5 من بياض البيض. 60 جرام من الزبدة الذائبة. 80 مللي الحليب بدرجة حرارة الغرفة. 80 جرام سكر. 5 صفار بيض مخفوق. ربع ملعقة صغيرة من الملح. ملعقة صغيرة من الفانيليا.

طريقة صنع الكيكة اليابانية