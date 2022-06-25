طريقة مثالية لعمل الكيكة اليابانية في المنزل بسهولة
أصبحت الكيكة اليابانية من أشهر أنواع الكيك في العالم، وظهرت في مصر، في محلات بأسعار غالية جدا لهذا السبب يبحث الكثير من الناس عن طريقة سهلة و بسيطة جدا لصنع الكيكة اليابانية، وتم تسمية هذه الكيكة الكيكة الإسفنجية لأنها هشة جدا.
مقادير عمل الكيكة اليابانية
- 80 جرام من الدقيق.
- 5 من بياض البيض.
- 60 جرام من الزبدة الذائبة.
- 80 مللي الحليب بدرجة حرارة الغرفة.
- 80 جرام سكر.
- 5 صفار بيض مخفوق.
- ربع ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
طريقة صنع الكيكة اليابانية
- فى إناء نضع الحليب والزبدة، ونخفق المكونات جيدًا باستخدام مضرب البيض.
- نقوم بإضافة الدقيق بالتدريج مع الإستمرار في خفق المكونات بالمضرب الكهربائي.
- نقوم بخفق صفار البيض في طبق آخر.
- نقوم بإضافة صفار البيض الذي تم خفقة، وضعي رشة من الفانيليا إلى الخليط ونقوم بالاستمرار في الخلط.
- نقوم بخلط بياض البيض بإستخدام مضرب البيض الكهربائي حتى نحصل على خليط هش و مميز وهذا في طبق آخر.
- نقوم بوضع السكر و الملح، إلى البيض الذي تم خفقة مع الاستمرارية في الخفق لمدة دقيقة.
- نقوم بإضافة ربع خليط بياض البيض إلى خليط الدقيق والزبدة مع الاستمرار في الخلط جيدًا.
- نقوم بإضافة باقى كمية بياض البيض مع الإستمرار فى التقليب جيدًا، حتى نحصل على عجينة متماسكة.
- نقوم بإحضار صينية مدهونة بالزبدة، ومرشوشة بقليل من الدقيق، ونصب الكيكة اليابانية في الصينية.
- نقوم بوضع الكيكة اليابانية في الفرن على درجة حرارة 170 درجة مئوية، وتترك لمدة 10 دقائق.
- قومي بخفض درجة حرارة الفرن على 155 درجة مئوية، واتركيها لمدة 35 دقيقة، حتى النضج.
- أخرجي الكيكة اليابانية من الفرن لتبرد، وقومي بتقديمها.