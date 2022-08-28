كثيراً من الفتيات والسيدات ومؤخراً الشباب جميعهم يبحث عن نظام غذائي صحي لكي يخسروا الكثير من الدهون العنيدة المتراكمة بأماكن متفرقه من الجسم، ففصل الصيف يمكنكم خسارة الوزن بشكل كبير، لكي تكتسبوا جسم رشيق وصحي قبل دخول فصل الشتاء حيث يسهل على الجميع خساره وزنه بفصل الصيف، لتمتعه بتناول كميات كبيرة ومختلفة من الأطعمة أو الفواكه الصيفية التي تتمتع بفوائد غنيه وأطعمه شهية.

طريقة عمل وجبات صحية ومتنوعة لأنقاص الوزن بشكل صحي وسليم

ففصل الشتاء يتناول جميعنا كميات كبيرة من الطعام لكي نشعر بالدفئ، وكذالك المشروبات الساخنة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر فبالتالي نكتسب وزن زائد عند أنتهاء الفصل، وفي هذا المقال سوف نقدم لكم من خلال مطبخ نجوم مصرية أكلات ومشروبات سريعة وغنية مفيدة لخسارة الوزن بشكل صحي.

طريقة عمل الشوفان بقطع الفاكهة المتنوعة

المقادير

كوب من الشوفان.

نصف كوب حليب أو علبة زبادي معلية حسب رغبتك.

ملعقتان صغيرة عسل نحل حسب رغبتك.

ملعقة صغيرة من القرفة حسب رغبتك.

وعاء عميق.

الفاكهه حسب رغبتك

حبتان موز مقشرة ومقطعة.

نصف كوب فراولة مقشرة ومقطعة

نصف كوب رمان مفرط.

حبتان تفاح مقطعة مكعبات صغيرة.

طريقة التحضير

أفرغي الشوفان بالوعاء ثم ضيفي الحليب أو الذبادي وقلبيهم.

ضعي الفواكه وعسل النحل وقلبيهم مرة أخرى، وضعي الوعاء بالثلاجة.

ويمكنك وضع القليل من القرفة لتعليه الحرق هذه الخطوة أختياري.

عند تناول هذه الوجبة يمكنك تناول عصير بالفواكه الطبيعيه بدون سكر.

هذه الوجبه يمكن تناولها بوجبه الفطور أو العشاء لأحتوائها على سعرات حرارية صغيرة.

طريقة عمل صدور الدجاج مع الخضار المشوي

المقادير

نصف كيلو صدور دجاج مقطع شرائح رفيعة.

حبتان كوسة.

حبتان فلفل رومي أخضر.

حبة فلفل ألوان أصفر.

حبة فلفل ألوان أحمر.

حبة بروكلي مقطعة.

حبة جزر كبيرة.

كوب طماطم شيري.

جريل.

ملعقتان كبيرة زيت زيتون.

ملعقة كبيرة زبدة.

جرجير للتزين.

التوابل

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة بابريكا.

ملعقة صغيرة كركم.

ملعقة صغيرة كاري.

طريقة التحضير